Chau River: los 6 futbolistas que Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta en 2026

Quiénes son los futbolistas a los que Marcelo Gallardo ya les comunicó que no continuarán en River Plate en 2026.

River Plate comenzó un fuerte proceso de transformación deportiva e institucional, con el objetivo de dejar atrás el pésimo 2025 que tuvo y adoptar otro enfoque para encarar sus próximos objetivos en el fútbol argentino. Dentro de la reestructuración que atravesará el 'Millonario', un punto fundamental es la salida de varios futbolistas apuntados por los hinchas como responsables del mal pasar del equipo, que quedó eliminado de la Copa Libertadores, la Copa Argentina y los playoffs del Torneo Clausura, además de sumar diez derrotas en sus últimas trece presentaciones.

El entrenador Marcelo Gallardo ya se comunicó con varios jugadores para hacerles saber que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. En este grupo se encuentran referentes del plantel como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco, reconocidos "héroes de Madrid" por ser parte de la final de la Libertadores 2018 que el 'Millonario' le ganó a su clásico Boca Juniors en la capital española; a ellos se suman el delantero Miguel Borja, uno de los más criticados por el público por sus malas actuaciones, y el defensor Federico Gattoni, quien apenas jugó 90 minutos en todo el año.

Enzo Pérez

El segundo capitán del equipo tiene vínculo con la institución hasta el 31 de diciembre, a tan sólo dos meses de cumplir 40 años. En su último año estuvo lejos de mostrar su mejor versión, aunque fue parte de un mediocampo que nunca encontró su funcionamiento, particularmente en este último semestre. Uno de sus posibles destinos es Deportivo Maipú de su Mendoza natal para terminar su carrera en el club en el que nació futbolísticamente.

Miguel Borja

El delantero colombiano ya no es titular (cayó en la consideración por detrás de Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio) y su contrato también expira el 31 de diciembre del 2025, por lo que no renovaría el año que viene. Con 62 goles en su paso por el conjunto de Núñez, el ex Palmeiras y Atlético Nacional se va dejando un sabor amargo por ser uno de los puntos más bajos en este último semestre.

Ignacio Fernández

'Nacho' no logró demostrar el gran nivel que tuvo en su primera etapa en el 'Millonario' y también dejará de ser parte del equipo en 2026. Según trascendió, Gimnasia y Esgrima La Plata ya tiene preparado un acuerdo para repatriarlo y el propio jugador rechazó algunas ofertas del exterior porque quiere quedarse en el país.

Milton Casco

El lateral izquierdo cerrará su etapa en River después de casi 10 años: si bien su intención era retirarse allí, todo parece indicar que no renovará contrato a partir de diciembre y que buscará seguir su carrera en otro equipo del fútbol argentino. De momento, el 'Lobo' se perfila como el principal candidato para llevárselo como refuerzo y juntarlo con 'Nacho' Fernández.

Federico Gattoni

El zaguero con pasado en San Lorenzo jugó muy poco a lo largo del año y nunca logró continuidad. Se verá obligado a volver a Sevilla de España a fin de año ya que está a préstamo y el "Millonario" no intentará renovar el vínculo. Apenas disputó un partido ante Ciudad Bolívar, por la primera ronda de la Copa Argentina; si bien fue suplente en varias ocasiones, en ninguna tuvo acción sobre el terreno de juego.

Gonzalo Martínez

Volvió en 2023 después de su paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita para una nueva etapa, pero las lesiones lo alejaron de las canchas y de la chance de tener continuidad. Figura en la recordada final en Madrid por Copa Libertadores, le queda poco más de un mes en el club y Gallardo ya le informó que no seguirá.

Quiénes son los cuatro jugadores que River está dispuesto a negociar

Hay algunos jugadores de la "Banda" que tienen los días contados en la institución. Pero particularmente hay cuatro por los que la dirigencia está dispuesta a negociar por si llega una oferta. Se trata nada menos que de Lautaro Rivero, Facundo Colidio, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli, aunque sus casos son distintos, ya que tuvieron rendimientos diferentes.

En el caso del primero, uno de los puntos más altos del equipo durante el segundo semestre de 2025 y del que pueden venir fuerte desde Europa. En cuanto a Colidio, un jugador que demostró capacidad, pero sin tanta regularidad. Bustos no terminó de afianzarse en el "Millonario" desde su llegada y Boselli no encontró lugar nunca prácticamente.