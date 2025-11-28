Efemérides del 28 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 28 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Friedrich Engels, el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el premio Cervantes a Juan Gelman y la tragedia área que sufrió el club Chapecoense de Brasil.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1820 - Nacimiento de Friedrich Engels

En la ciudad alemana de Barmen nació el filósofo, historiador, periodista y teórico comunista, quien junto a su amigo Carlos Marx escribió El Manifiesto del Partido Comunista, de 1848.

1932 - Nacimiento de "Gato" Barbieri

El saxofonista Leonardo Barbieri nació en la ciudad santafesina de Rosario. Fue artífice de una revolución en el papel del saxo en el jazz. Compuso la banda de sonido del filme Último tango en París (1972), dirigida por Bernardo Bertolucci y protagonizada por Marlon Brando y María Schneider.

1973 - Independiente campeón

Con la dirección técnica Roberto Ferreiro, el Club Atlético Independiente ganó su primera Copa Intercontinental al derrotar al Juventus de Italia por 1 a 0 con gol del volante ofensivo Ricardo Bochini a falta de 10 minutos para el final del partido disputado en el estadio Olímpico de Roma.

1976 - Nacimiento de Lucía Puenzo

Nació en Buenos Aires la cineasta, guionista y escritora, ganadora de un premio Globo de Oro y cinco Cóndor de Plata, directora de filmes como XXY, Wakolda y El niño pez.

1999 - José Luis Chilavert

El paraguayo se convierte en el primer arquero en el fútbol mundial en convertir tres goles en un mismo partido. Fue en la goleada de Vélez Sarsfield por 6 a 1 a Ferro Carril Oeste.

2000 - Boca campeón

El equipo dirigido por Carlos Bianchi ganó la Copa Intercontinental 2000 al vencer por 2 a 1 a Real Madrid español en Tokio con dos goles de Martín Palermo, mientras que el brasileño Roberto Carlos descontó para el conjunto “merengue”.

2007 - Juan Gelman

El poeta y periodista ganó el Premio Cervantes, el más importante de literatura hispana.

Juan Gelman.

2010 - Fallecimiento de Leslie Nielsen

Murió a los 84 años en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, EE.UU., el actor y comediante canadiense, famoso por sus papeles en los films de humor absurdo La Pistola Desnuda y Airplane.

2014 - Fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños

A los 85 años murió en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, el actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, apodado “Chespirito”, quien alcanzó gran popularidad gracias a personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado.

2016 - Tragedia del club Chapecoense

El avión en el que viaja el plantel de Brasil para disputar un partido de la Copa Sudamericana cayó en cercanías de la ciudad colombiana de Medellín, lo que causó la muerte de 71 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y personal de la firma LaMia, dueña de la aeronave.