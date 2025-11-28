Calor extremo y riesgo de tormentas en Córdoba: cómo será el viernes 28 de noviembre

Calor intenso e inestabilidad marcarán el desarrollo de la tarde en Córdoba, con máximas que treparán hasta los 38 grados

La jornada avanza con condiciones de clima variable y un marcado ascenso térmico, mientras el pronóstico del tiempo mantiene la atención sobre posibles cambios durante el día. El clima en Córdoba presentará variaciones significativas que influirán en el desarrollo de la tarde y la noche.

Panorama general del clima en Córdoba

El viernes 28 de noviembre se presenta con un escenario inestable que anticipa una jornada marcada por el calor y la posibilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 22 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 38 grados, consolidando un ambiente agobiante en gran parte del territorio provincial.

Las primeras horas del día se caracterizan por un cielo con intervalos nubosos y humedad elevada, elementos que refuerzan la inestabilidad atmosférica típica de esta etapa del año.

Pronóstico del tiempo para hoy: calor y riesgo de tormentas

Hacia la tarde comenzará a intensificarse el calor, acompañado por condiciones propicias para el desarrollo de tormentas. El pronóstico del tiempo indica un 90% de probabilidad de lluvias, con chaparrones y tormentas aisladas que podrían presentarse desde media tarde y extenderse hasta la noche.

El viento soplará desde el sector sur-sudeste a una velocidad aproximada de 6 km/h, aportando poco alivio frente al ascenso térmico y la sensación de pesadez ambiental. La combinación de altas temperaturas, humedad y nubosidad parcial configura un cuadro típico de inestabilidad, donde no se descartan precipitaciones de variada intensidad durante la segunda mitad del día.

Cómo será el clima hoy en Córdoba este viernes 28 de noviembre

De acuerdo con los datos disponibles, el clima en Córdoba será caluroso, húmedo e inestable. La jornada comenzará con temperaturas moderadas, pero el incremento térmico será sostenido hasta alcanzar los valores máximos en horas de la tarde.

A partir del atardecer se prevé un aumento en el desarrollo de nubosidad y la llegada de tormentas y chaparrones aislados. Aunque no se esperan vientos intensos, la falta de circulación marcada contribuye a un ambiente más pesado. El comportamiento del cielo variará a lo largo del día, alternando momentos de sol con nubes y posibles precipitaciones, lo que refuerza la tendencia de inestabilidad que domina la región.

La probabilidad de lluvias alcanza el 90%, con chaparrones y tormentas aisladas previstas hacia la tarde y noche.

Perspectivas para el fin de semana: continuidad de las lluvias

El fin de semana también estará atravesado por condiciones de clima inestable. Los pronósticos anticipan que las lluvias continuarán, con probables precipitaciones en distintos momentos del sábado y el domingo.

Aunque se prevé una leve moderación en las temperaturas máximas, las precipitaciones seguirán siendo protagonistas del panorama meteorológico. La persistencia de aire húmedo mantendrá un ambiente variable que podría extenderse hacia el inicio de la semana siguiente.