Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 28 de noviembre 2025

Quedan apenas unos pocos días para terminar noviembre 2025, y la billetera digital Cuenta DNI vuelve a ser protagonista. Con una inflación que aún golpea el poder adquisitivo, los descuentos del Banco Provincia se convirtieron en una herramienta clave para estirar el sueldo y aliviar la economía cotidiana de miles de familias.

Las promociones de hoy apuntan a los comercios de cercanía y los mercados locales, con beneficios que pueden significar un ahorro de hasta el 20% en cada compra. Los reintegros se acreditan en los días posteriores y se aplican automáticamente al usar la aplicación.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este viernes 28 de noviembre

Comercios de cercanía

Los viernes de noviembre llegan con un 20% de descuento en todos los comercios de cercanía adheridos —almacenes, verdulerías, panaderías y pequeños autoservicios—. El beneficio tiene un tope de reintegro de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en compras. La promoción es válida para cualquier usuario o usuaria de Cuenta DNI que pague desde la billetera digital y el reintegro se acredita dentro de los diez días hábiles.

Este beneficio se volvió una de las promociones más utilizadas del programa, especialmente en un contexto donde las familias buscan reducir gastos sin perder calidad en sus compras diarias.

Ferias y mercados bonaerenses

Además del ahorro de los viernes, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días. El beneficio tiene un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a $15.000 en consumos. Este programa busca fortalecer el comercio local y el acceso directo a productos frescos, impulsando la economía de productores regionales.

Otros descuentos de Cuenta DNI que aún podés aprovechar en los últimos días de noviembre

Chango Más: 20% de ahorro este sábado, sin tope, con devolución inmediata al pagar con la billetera digital.

20% de ahorro este sábado, sin tope, con devolución inmediata al pagar con la billetera digital. Toledo: un 20% de descuento para aprovechar los sábados y domingos, con devolución inmediata.

un 20% de descuento para aprovechar los sábados y domingos, con devolución inmediata. Vital: hay 20% de ahorro para el domingo, hasta $20.000 por persona.

hay 20% de ahorro para el domingo, hasta $20.000 por persona. Tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas.

¿Qué más se puede hacer con Cuenta DNI?

Cuenta DNI es una billetera digital gratuita desarrollada por el Banco Provincia de Buenos Aires que permite realizar pagos, transferencias, recargas y cobros directamente desde el celular, sin necesidad de tener una tarjeta física o ir al banco.

Pagar servicios e impuestos.

Enviar dinero usando DNI, CBU o número de teléfono.

Sacar efectivo sin tarjeta desde cajeros.

Acceder a espectáculos y eventos exclusivos.

Solicitar préstamos personales, con tasas hasta 50% menores que otras plataformas.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.