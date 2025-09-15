Escándalo en Colón de Santa Fe: un jugador herido y represión policial hacia los hinchas.

Colón de Santa Fe atraviesa una de las crisis más profundas en toda su historia: el equipo perdió este fin de semana frente a Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 31 de la Primera Nacional y, con apenas 28 unidades, aún no logró asegurar su permanencia en la categoría. El 'Sabalero', que fue campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 y llegó a disputar la Copa Libertadores al año siguiente, descendió en 2023 y actualmente no logra levantar cabeza en la segunda división del ascenso del fútbol argentino. Este lunes por la tarde, un escandaloso episodio tuvo lugar en la sede del club y dejó como saldo un enfrentamiento entre hinchas y policías, además de un jugador herido en la cabeza por un piedrazo.

El futbolista afectado fue Kevin Colli, de 22 años, quien sufrió el impacto de un proyectil mientras en las afueras del Predio 4 de Junio, ubicado en la Autopista Rosario-Santa Fe, un grupo de simpatizantes se enfrentaba con las fuerzas de seguridad. El volante nacido en Benavídez, que jugó con la Reserva el clásico frente a Unión por la Copa Santa Fe (convirtió un gol, pero el cuadro rojinegro cayó en la tanda de penales), debió ser atendido; de momento, no hubo ninguna comunicación oficial respecto de su estado de salud.

Según periodistas partidarios, la manifestación de hinchas derivó en incidentes al involucrarse la policía. Más tarde, un grupo tomó la sede y exigió hablar con parte de la dirigencia, pidiendo por la renuncia del presidente Víctor Francisco Godano. De momento, los cruces dejaron un saldo de tres detenidos.

El mal presente de Colón en la Primera Nacional: qué pasa con el conjunto santafesino

Después de su consagración en la Copa de la Liga Profesional 2021 tras golear a Racing Club por 3 a 0 en la final, el camino del 'Sabalero' en el fútbol argentino fue cuesta abajo y en caída libre. En 2022 cayó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Talleres de Córdoba, y en el torneo local obtuvo apenas 45 puntos en 41 partidos jugados (entre Copa de la Liga y Liga Profesional), marca que repitió en 2023. Debido a esta situación, debió disputar un duelo desempate con Gimnasia y Esgrima de La Plata, ya que ambos ocupaban el anteúltimo puesto en la tabla anual (Arsenal estaba último, pero descendió por promedio): la derrota por 1 a 0 contra el 'Lobo' decretó que debería jugar el próximo año en la Primera Nacional.

Un grupo de hinchas entró en la sede y mantuvo una charla con tres integrantes de la dirigencia, reclamando por el pésimo momento que atraviesa el club.

En 2024, Colón tenía como principal objetivo regresar a la Primera División, un logro difícil de alcanzar al tener que competir con otros 37 equipos por sólo dos cupos para ascender. Finalizó sexto en la Zona B y logró meterse en el Reducido, pero el sueño se esfumó rápidamente luego de caer con All Boys por la mínima en la primera fase.

En la actual temporada, el panorama empeoró notoriamente: en medio de una fuerte crisis institucional, el conjunto santafesino ganó solamente ocho encuentros en 31 fechas y en sus últimas ocho presentaciones apenas sumó un punto. Si bien es difícil que descienda a la Primera B (CADU está a nueve unidades y Talleres de Remedios de Escalada a ocho a falta de tres fechas), el flojo nivel demostrado por el plantel despertó el enojo de los hinchas, desilusionados por el presente de la institución.