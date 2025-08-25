Es argentino, es DT hace casi 40 años y ahora va a dirigir en la primera división de Bangladesh

Insólito: un histórico entrenador del ascenso del fútbol argentino llegará a Bangladesh

Una inesperada noticia sacudió este lunes al ambiente del fútbol argentino: un histórico entrenador, con amplia trayectoria en el Ascenso de nuestro país y en algunos destinos exóticos en el exterior se convertirá en los próximos días en nuevo DT de un equipo de Bangladesh. Se trata de Mario Gómez, quien asumirá al mando del Bashundhara Kings el próximo fin de semana según informó el periodista César Luis Merlo en redes sociales.

El marplatense de 68 años, con último paso por Talleres de Remedios de Escalada de la Primera Nacional a finales del año pasado, tomará el cargo que deja vacante el español Óscar Bruzón, quien estaba desde 2018. Gómez viajará el próximo fin de semana a Dhaka, la capital del país asiático, para firmar su nuevo vínculo. El conjunto al que llegará finalizó tercero en la Liga Premier (la primera división) en la pasada temporada y se consagró campeón de la Copa Federación, una de las dos competiciones más importantes en Bangladesh.

La trayectoria de Mario Gómez como DT: sus experiencias en el fútbol argentino y los exóticos destinos en el exterior

Mario Gómez comenzó su carrera en Kimberley de Mar del Plata, su ciudad natal, en el año 1979. En 1980 fue fichado por Ferro Carril Oeste, en aquel momento bajo las órdenes del mítico Carlos Griguol y en la época de mayor esplendor de la institución de Caballito: fue parte de los planteles campeones del Nacional 1982 y del Nacional 1984 y jugó allí hasta su retiro de la actividad en 1987 con apenas 30 años. Apenas poco tiempo después, se convirtió en ayudante de campo de Griguol en su segunda etapa en Ferro (1988-1993) y en su paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata (1994-1995).

En 1995 llegó a Lanús para ser segundo entrenador de Héctor Cúper, con quien consiguió la Copa Conmebol 1996, un título histórico para el cuadro del sur del Gran Buenos Aires al ser el primero a nivel internacional en su historia. En 1998 pasaron al Mallorca: tras una gran temporada, Cúper siguió su carrera en Valencia mientras que Gómez quedó a cargo del primer equipo de la institución isleña. En 2001 ambos volvieron a reunirse en el Inter de Milán, en lo que fue su última experiencia dirigiendo juntos antes de que el marplatense continúe su trayectoria en solitario por 2003.

Gómez regresó a la Argentina y asumió en el 'Lobo' por un año. Luego, tuvo pasos por Gimnasia de Jujuy (2004-2006 y 2006-2007), Quilmes (2006) y Belgrano de Córdoba (2007-2008); después de una breve experiencia en el Asteras Tripolis de Grecia en 2009, estuvo en Atlético Tucumán y desfiló nuevamente por Ferro y el 'Lobo jujeño'. Entre 2014 y 2021 recorrió varios destinos exóticos en el exterior, entre los que se encuentran Ecuador (con Deportivo Cuenca), Hong Kong, Malasia (fue DT de la Selección de ese país en 2017) e Indonesia.

Gómez tuvo cuatro pasos por Gimnasia de Jujuy en su carrera como DT.

En 2021 tuvo su tercer retorno al país para ponerse al frente de Deportivo Armenio, tener su cuarto ciclo con Gimnasia de Jujuy y estar a finales de 2024 en Talleres de Remedios de Escalada, su última experiencia como DT. Ahora, firmará con el Bashundhara Kings de Bangladesh, en lo que será una nueva vivencia en el continente asiático.