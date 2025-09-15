Los 2 cambios de Gustavo Costas en Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores

Los dos cambios de Costas en Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, analiza realizar dos cambios en la formación para visitar a Vélez Sarsfield. El equipo de Avellaneda chocará con el cuadro de Guillermo Barros Schelotto en el Estadio José Amalfitani de Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Todo indica que habrá un par de modificaciones en el once, con relación al equipo que derrotó por 3-1 a Peñarol de Uruguay en su última presentación en el máximo certamen continental. Las mismas serían las de Facundo Cambeses por Gabriel Arias en el arco y Nazareno Colombo por el expulsado Marcos Rojo como stopper izquierdo, en la defensa de tres hombres en el esquema táctico habitual del 3-4-3. En tanto, el resto de los elegidos serán los mismos que eliminaron al "Manya" en los octavos, con la victoria por 3-1 (3-2 en el resultado global) en el "Cilindro".

La posible formación de Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores

A falta del último entrenamiento vespertino en el predio de Pilar, Costas colocaría en Liniers a Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Adrián Balboa. Igualmente, se mentendrán hasta último momento las incógnitas tanto en la portería como en la ofensiva. Es que Gabriel Arias no está descartado, en tanto que en el ataque podrían aparecer Duván Vergara o Tomás Conechny por Balboa.

¿Cuándo juegan Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores? Hora, TV en vivo y streaming

El partido de ida de los cuartos de final será el martes 16 de septiembre a las 19 horas en el Estadio José Amalfitani de Liniers, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En tanto, la revancha en el Cilindro de Avellaneda se desarrollará el martes 23 de septiembre a las 19, con el árbitro a definir todavía por la Conmebol. Si empatan en el resultado global habrá directamente penales para definir al vencedor, que chocará en las semifinales con el ganador de Flamengo de Brasil vs. Estudiantes de La Plata.

Los dos cambios de Costas en Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores.

Los próximos partidos de Racing