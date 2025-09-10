La misteriosa frase de Costas en Racing sobre el momento del equipo: "Pasaron muchas cosas"

Gustavo Costas dejó una mitseriosa frase sobre el mal momento de Racing, tras sufrir dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura.

En Racing hay esperanza por el duelo de Copa Libertadores que se avecina ante Vélez, pero los recientes malos resultados encendieron las alarmas alrededor del club y, sobre todo, en el entrenador. Después de las derrotas en el Torneo Clausura, Gustavo Costas dejó una misteriosa frase sobre lo que atravesó su equipo y cómo se enfoca hacia el futuro.

En diálogo con TyC Sports, el DT reconoció que el aspecto psicológico es un defícit en la actualidad. "Lo más importante es lo mental, es lo que nos está faltando, más allá de la táctica. Tenemos que recuperar la confianza. Tuvimos un bajón del primero al último y tenemos que levantarlo", comenzó diciendo Costas.

Sobre la cuestión anímica y cómo le costó a su plantel las derrotas ante Argentinos Juniors y Uniín de Santta Fe, manifestó: "Eso se hace trabajando, corrigiendo algunas cosas. Estar metidos, ir a cada pelota como si fuera la última, tratar de presionar constantemente. Estamos quedando siempre mal parados y muy lejos".

Sin embargo, Costas luego deslizó que él y sus jugadores pasaron por situaciones adversas con palabras enigmáticas, aunque no quiso entrar en detalles ni dar ejemplos. "Pasaron muchas cosas que no se pueden decir, que las pudimos dejar de lado en la Libertadores y la Copa Argentina, pero en el campeonato nos pasa lo mismo", resaltó.

Además, el entrenador remarcó que no hay preferencias a nivel competitivo: "Uno no lo hace a propósito lo de mentalizarse solo en la copa, pero el cuerpo humano te pide seguir festejando y se relaja. Hay que tratar de que no pase eso, no tenemos que ser mediocres y luchar contra eso.

En el mismo sentido, el DT dijo que "hay que tener más hambre, siempre hay que querer más" y agregó: "Hicimos mucho hincapié en eso. Ellos saben que en el campeonato no podemos estar donde estamos. Si querés llevar a Racing a la gloria en el campeonato tenés que estar mejor y eso es lo que estamos buscando".

El presidente de Vélez confirmó que no habrá visitantes contra Racing en la Copa Libertadores

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, confirmó que no habrá visitantes en la llave de cuartos de final ante Racing. "Es difícil porque el contexto social está difícil. El otro día tuve la posibilidad de ver el show de la Selección Argentina sentado al lado de Diego Milito, conversamos 5 minutos y hoy te digo que en un 90% de posibilidades por no decir el 100 es que no haya público visitante por cuidar a la gente de Racing y a la de Vélez. Con los antecedentes no estaba bueno someter al público a eso", esbozó el directivo en diálogo con ESPN tras la consagración del "Fortín" en Rosario. De esta manera, quedará por definir si esto finalmente sucederá tanto en el cruce de ida (16/09) como en la vuelta (23/09).

El fixture de Racing en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores