Durísimo comunicado oficial contra el Racing de Diego Milito: "Destrato"

Duro comunicado contra la dirigencia de Racing.

La dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, recibió un durísimo comunicado oficial en contra por parte de las filiales del club de Avellaneda. En los últimos partidos del equipo dirigido por Gustavo Costas como local en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, el estadio Presidente Perón lució semivacío y desató la bronca de los hinchas en las redes sociales por el manejo desprolijo de la directiva para los encuentros en casa.

Uno de los argumentos que existe por parte de Filiales Unidas en esta dirección es que no hay diálogo por parte de la directiva con ellos y eso dificulta la presencia en cada cotejo en el "Cilindro", situación que cambia para los duelos por la Copa Libertadores porque allí es otro el esquema de venta de entradas y boletos de protocolo. Si bien desde la "Academia" lanzaron una campaña de socios muy marketinera con famosos de la talla de Guillermo Francella en los videos, lo concreto en la realidad es que también fue errónea la decisión de dejar de venderles entradas a los no socios. Y tampoco se creó el ranking de socios que había insinuado Milito en la campaña.

Con el paupérrimo presente del cuadro albiceleste en el ámbito nacional, donde se encuentra anteúltimo en la Zona A tras siete jornadas, la cancha se encuentra muy despoblada, el Cilindro ya "no pesa" para los rivales y acumula cuatro derrotas consecutivas en el vigente certamen. Para colmo de males, a las filiales también se les está dificultando demasiado trasladarse desde el interior del país hacia el estadio para cada partido y, en esta línea, fulminaron al Racing de Milito con un comunicado contundente mediante sus canales oficiales.

Las filiales unidas de Racing liquidaron a la dirigencia de Milito con un fuerte comunicado: "Preocupación"

Comunicado de las Filiales de Racing Club en todo el país.

Una vez más nos vemos en la necesidad de manifestar nuestro profundo malestar por el destrato que venimos recibiendo por parte del Club hacia todas las filiales.

La gestión actual en relación a la reserva de entradas para los próximos partidos —de enorme importancia para Racing y para sus socios— está siendo deficiente y perjudicial para quienes trabajamos día a día representando los colores en cada rincón del país.

Como ejemplo, para el partido de Copa Libertadores, cuartos de final vs. Vélez Sarsfield, recién el viernes 29 de agosto recibimos la notificación de que podíamos reservar entradas, únicamente en Popular Sur. Esto desconoce la realidad de muchas de nuestras filiales, integradas en gran medida por familias que necesitan ubicarse en Popular Norte para poder vivir el partido de manera más tranquila.

A esto se suma un plazo totalmente insuficiente: apenas **tres días** para realizar el pedido, reunir la documentación de los socios con cuota al día, organizar un transporte (en algunos casos desde más de 400 km de distancia) y realizar el pago correspondiente. Un tiempo de respuesta que resulta imposible de cumplir sin correr contra reloj. El partido ya estaba programado con antelación, por lo cual reclamamos que esta información nos sea comunicada con la antelación necesaria.

Además, seguimos sin tener una comunicación fluida con las áreas del club que deberían representarnos y atender nuestras necesidades. Esta situación se agrava teniendo en cuenta que se acerca el clásico en el Cilindro, una fecha que miles de hinchas de todo el país esperan con esfuerzo y sacrificio, viajando desde más de 500 km en un contexto económico muy difícil. Para muchos, poder estar presentes ese día es un verdadero privilegio, y el club no puede desentenderse de esa realidad.

Las filiales somos Racing en cada rincón de la Argentina. Representamos, organizamos, y llevamos al club a todos lados. Lo mínimo que reclamamos es respeto, organización y una gestión acorde a la importancia de estos partidos y a la pasión de nuestros socios.

LAS FILIALES SON EL CORAZON DE RACING.