Racing pierde a Rojo para la Copa Libertadores y Costas recibió otra mala sobre la apelación

Racing pierde a Marcos Rojo: la dirigencia intentó tener al defensor, pero Gustavo Costas ya sabe cuándo podrá volver a jugar.

Las últimas horas de Racing no fueron las imaginadas con respecto al futuro cercano. Luego de que la Conmebol confirmara las dos fechas de suspensión para Marcos Rojo en Copa Libertadores, la dirigencia le dio otra mala noticia a Gustavo Costas sobre el defensor, que no puede actuar en el Torneo Clausura por no estar inscipto.

En la "Academia" esperaban que el exjugador de Boca Juniors y Manchester United recibiera una fecha de sanción por la expulsión ante Peñarol en el banco de suplentes. Sin embargo, una vez que se confirmó que se perderá la llave ante Vélez Sarsfield, la novedad es que Racing no podrá apelar el fallo de Conmebol sobre Rojo, por lo que el zaguero recién podría volver en una hipotética semifinal.

Según reveló el medio Racing de Alma, los dirigentes del conjunto de Avellaneda habían trazado una estrategia para presentar en la casa madre del fútbol sudamericano videos que demostraban que el zurdo no merecía una sanción tan severa. Pero los directivos de Conmebol ya le hicieron saber a Diego Milito que el club no podrá apelar la medida impuesta.

Con su ausencia en el cruce de cuartos de final de la Libertadores, Rojo estará, como mínimo, todo el mes de septiembre sin actividad futbolística oficial. En la otra competencia que el futbolista surgido de Estudiantes de la Plata puede participar es la Copa Argentina, torneo en el que enfrentará a River por cuartos de final, pero dicho partido está estipulado que se lleve a cabo en octubre, para evitar la superposición con la Libertadores.

Salas le envió un mensaje a Rojo sobre el River vs. Racing de Copa Argentina

Después de que River Plate obtuviera el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, quedó confirmado que chocará en dicha instancia ante Racing y uno de los futbolistas que lo vivirá de una manera especial es Maximiliano Salas. El delantero, que viene de convertir un gol en la victoria por 2 a 0 contra San Martín de San Juan en el Torneo Clausura, rompió el silencio y dejó un mensaje no sólo para su ex equipo, sino también para Marcos Rojo. Es que, más allá de lo futbolístico, es posible que se crucen en cancha y se saquen chispas.

En el evento Fundación River realizado el pasado lunes, el delantero correntino dialogó con ESPN acerca del presente del "Millonario", de lo que vive de la mano de Marcelo Gallardo y de este partido trascendental que todavía no tiene fecha definida. Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas más aún sabiendo de su paso por la "Academia" donde logró dos títulos con Gustavo Costas como DT. Ahora, con el encuentro a la vuelta de la esquina el nacido en Curuzú Cuatiá hizo referencia al exhombre de Boca Juniors con un tajante comentario.

"Rojo es un gran jugador. Es una gran persona, no tengo nada contra él. Se dice mucho que va a lastimarme pero estoy muy tranquilo, sé que es un jugador respetuoso y de una trayectoria muy grande", comenzó diciendo Salas en ESPN cuando le consultaron acerca del duelo personal con el exdefensor de la Selección Argentina. A su vez, sobre el partido contra el conjunto de Avellaneda en el que se desempeñó, agregó: "La verdad que contento de volver a ver a mis compañeros. No perdí el contacto con ninguno, sigo hablando con casi todos. Con algunos soy amigo, tengo una buena relación. Va a ser un lindo partido, ellos tienen un buen equipo y nosotros también. Que gane el mejor".

Luego, el jugador con pasado en All Boys lanzó: "Es una alegría inmensa, para toda la familia también. Trato de hacer lo mejor siempre en cada partido y entrenamiento. Lo disfruto al máximo y todo se de a partir del esfuerzo y sacrificio que hace uno". Por último, el correntino, que ya tiene goles marcados en seis partidos en el equipo de Núñez, expresó: "Era mi sueño jugar en River, lo cumplí y ahora hay que sostenerlo. Hay que seguir aprendiendo muchas cosas porque siemrpe se aprende algo nuevo. Contento, es un club grande con todo organizado, todo muy lindo. Es un club grande, hay que estar a la altura y estoy feliz".

Los números de Maxi Salas en Racing