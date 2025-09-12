Racing vs San Lorenzo por Torneo Clausura 2025: EN VIVO, formaciones y cómo ver on line

Racing recibe a San Lorenzo en el Cilindro.

Racing buscará romper su racha negativa en el plano local cuando reciba a San Lorenzo este viernes en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo crucial por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. La Academia atraviesa su peor momento histórico como local y necesita urgentemente sumar puntos antes de enfrentar los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, mientras que el Ciclón llega con la oportunidad de alcanzar momentáneamente la cima de la tabla si logra imponerse en Avellaneda.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y San Lorenzo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y San Lorenzo?

El partido entre Racing Club y San Lorenzo por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 se jugará este viernes 12 de septiembre de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro principal del partido será Ariel Penel.

Racing necesita levantar de manera urgente en el Clausura tras ubicarse anteúltimo en la tabla con apenas cuatro puntos en siete partidos disputados. La Academia perdió todos los encuentros de local, registrando el peor arranque en su historia en el Cilindro de Avellaneda. El equipo viene de caer en la última fecha por 3-2 ante Unión antes del parate por la fecha FIFA, y la situación se ha vuelto crítica para Gustavo Costas y sus dirigidos.

La presión sobre Racing se intensifica considerando que el próximo martes enfrentará a Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto de Avellaneda necesita llegar de la mejor manera a este compromiso internacional, por lo que el partido ante San Lorenzo adquiere una doble importancia: tanto por el torneo local como por la preparación anímica para el duelo continental.

Gustavo Costas deberá resolver varias incógnitas de cara a este encuentro, especialmente en el arco donde debe definir entre Gabriel Arias y Facundo Cambeses. El histórico arquero de Racing viene atravesando un mal momento y ha sido responsable en varias de las derrotas recientes, incluso cerrando sus redes sociales por la presión. Además, se especula con un cambio de esquema táctico, pasando del tradicional 3-4-3 a un 4-3-3 para dar mayor solidez defensiva.

Por su parte, San Lorenzo llega a este compromiso tras empatar 0-0 con Huracán de local en el clásico, un resultado que dejó un sabor agridulce ya que el Ciclón jugó más de un tiempo con un jugador de ventaja. El equipo dirigido por Damián Ayude suma 12 unidades en el torneo y tiene la oportunidad de alcanzar momentáneamente a River Plate en la cima de la tabla si logra llevarse los tres puntos de Avellaneda.

El conjunto de Boedo atraviesa un momento de incertidumbre institucional, con el caos administrativo que vive el club hace meses y la confirmación de la fecha de indagatoria a Marcelo Moretti. Sin embargo, desde lo futbolístico el equipo mantiene sus aspiraciones y busca sumar de a tres como visitante para consolidarse en los puestos de privilegio del Clausura.

Orlando Gill regresó al país tras su convocatoria con la selección de Paraguay y será titular en este encuentro. Además, Jhohan Romaña superó el leve esguince que sufrió ante Huracán y estará disponible para Ayude, quien planea darle una nueva oportunidad a Andrés Vombergar como centrodelantero después de que el esloveno perdiera terreno en la consideración del técnico en los últimos partidos.

Formaciones probables de Racing Club y San Lorenzo

Gustavo Costas tiene varias decisiones importantes que tomar para este encuentro. La principal duda está en el arco, donde deberá elegir entre Gabriel Arias, quien viene en un mal momento tras ser responsable de varios goles en contra, y Facundo Cambeses, que podría tener una oportunidad de mostrar su nivel. La decisión será crucial considerando que quien ataje ante San Lorenzo también lo haría el martes contra Vélez por Copa Libertadores.

En cuanto al esquema táctico, todo indica que Costas abandonaría su tradicional línea de tres defensores para pasar a un 4-3-3. Nazareno Colombo le ganaría la pulseada a Agustín García Basso para formar la dupla central junto a Franco Pardo. Gastón Martirena ocuparía el lateral derecho y Gabriel Rojas el izquierdo, mientras que en el mediocampo Santiago Sosa sería el volante central acompañado por Juan Nardoni y Agustín Almendra. Finalmente, en la delantera existe la chance de que el tridente ofensivo esté compuesto por Santiago Solari y el colombiano Duván Vergara por las bandas, acompañando a Maravilla Martínez como principal referencia ofensiva.

Por el lado de San Lorenzo, Damián Ayude tiene decidido apostar por Andrés Vombergar como delantero titular, en una decisión que sorprende tras las últimas actuaciones del "esloveno". El atacante de 30 años había perdido terreno en la consideración del entrenador, pero ahora tendrá una nueva oportunidad de demostrar su valor después de haber sido el máximo goleador del Apertura con nueve conquistas.

Ayude no arriesgará a Gastón Hernández, quien se recuperó de un desgarro pero aún no está al cien por ciento, por lo que Daniel Herrera ocupará su lugar en la defensa central. Orlando Gill regresará a la titularidad tras su paso por la selección paraguaya, mientras que Jhohan Romaña superó el esguince y estará disponible. El tridente ofensivo estaría compuesto por Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y el propio Vombergar.

Probable formación de Racing Club: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Duván Vergara, Adrián Martínez.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Andrés Vombergar.

