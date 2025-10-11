Jugaron en las inferiores de River, no llegaron a Primera y se enfrentan en la final por el Ascenso

Salieron de River, no llegaron a Primera y se enfrentan en la final por el Ascenso

Dos exjugadores de River Plate que pasaron por las inferiores y no llegaron a Primera División se enfrentarán en la gran final del Ascenso correspondiente a la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En este caso serán rivales, pero vistieron la misma camiseta en algún momento de sus respectivas carreras. El cruce entre el "Aurinegro" y el "Lobo" mendocino otorgará un lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Los dos clubes que quedaron como líderes en sus respectivas zonas de la segunda categoría buscarán su ascenso y tendrán la oportunidad inmejorable de lograrlo. En este caso dirán presente en el Estadio Ciudad de Vicente López de Platense tanto Diego Martínez como Jeremías Rodríguez Puch, que también tuvo un paso por Boca Juniors y hasta le tocó jugar junto a Enzo Fernández. La historia de cada uno antes de llegar a sus actuales equipos.

Los dos exjugadores de River que juegan la final por el Ascenso

En principio, Martínez -que hoy se desempeña como lateral izquierdo- tiene 33 años y estuvo varios años en las inferiores del elenco de Núñez. De hecho, el hombre de General Pacheco fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en 2012 siendo compañero de Matías Kranevitter y el colombiano Eder Álvarez Balanta. Al no llegar a Primera División emigró a préstamo a Sarmiento de Junín y más tarde a Patronato de Paraná -con el que ascendió en 2015-.

Después de una corta experiencia en el New York City de la MLS de Estados Unidos regresó a nuestro país donde pasó por Estudiantes de San Luis, San Martín de Tucumán, Nueva Chicago, Villa Dálmine y Almagro para llegar al Deportivo Madryn de Leandro "Tano" Gracián en 2025. Hoy es una pieza clave para el equipo que este sábado 11 de octubre buscará el ascenso a la máxima categoría de la mano del equipo chubutense.

En el caso de Jeremías Rodríguez Puch, es parte del equipo mendocino pero antes jugó tanto en Boca como en River. De hecho, inició en el "Xeneize" y en 2016 arribó al "Millonario" para jugar en la Reserva junto a Enzo Fernández y otras figuras. Su nula presencia en la máxima categoría derivó en que siga su carrera en el Académico Vizeu de la segunda división de Portugal. Ya de regreso en Argentina llegó a San Martín de San Juan como libre en 2022 y un año más tarde selló su lugar en Gimnasia de Mendoza.

Jeremías Rodríguez Puch, el exjugador de River que jugará la final por el Ascenso

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza por la final del ascenso a la Primera Nacional: cuándo se juega, horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Aurinegro" y el "Lobo" mendocino se disputará este sábado 11 de octubre desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la gran final por el ascenso en la Primera Nacional. El árbitro del trascendental encuentro por un lugar en la máxima categoría será Nicolás Ramírez. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, TyC Sports Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. Posteriormente se definirá la segunda plaza para subir a la Primera por medio del Torneo Reducido.