Alivio para Gallardo: River tiene fecha confirmada para jugar la semifinal de la Copa Argentina

River, con fecha confirmada para jugar la semifinal de la Copa Argentina

River Plate tiene fecha definida para jugar la semifinal de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Después de eliminar a Racing en cuartos de final con el gol de Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo sabe cuándo se medirá contra la "Lepra" y aún restan detalles por confirmar. La buena noticia para el técnico es que contará con varios futbolistas que hoy son baja tanto por lesión como por estar con su selección en la fecha FIFA.

Uno de los casos es el de Enzo Pérez, el experimentado volante que salió con una lesión del partido de ida con Palmeiras por la Copa Libertadores estará a disposición del "Muñeco" para este compromiso y no será el único. Maximiliano Meza se recuperó, Sebastián Driussi tiene chances de jugar contra Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura y sumar rodaje de cara a ese encuentro y otras figuras se sumarán en las próximas horas. Claro que, igualmente dependerá de la decisión que tome el DT a la hora de armar el equipo en cancha contra los mendocinos.

Fecha definida para River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina

Para este compromiso que tendrá lugar el viernes 24 de octubre, el "Millonario" tendrá a disposición a Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Juanfer Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, quienes volverán tras sus respectivos compromisos internacionales. Aún no hay horario ni fecha definida para este duelo entre los de Marcelo Gallardo y los comandados por Alfredo Berti. El ganador del cruce se verá las caras con quien triunfe entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors que se medirán el sábado 25.

River enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes 24 de octubre

Los que todavía no tienen el alta médica y deberán seguir esperando son Germán Pezzella, Giorgio Constantini y Agustín Ruberto, quienes se recuperan de una rotura de ligamentos cruzados. El último de ellos está muy cerca de recibirla, por lo que se espera que el DT lo exija en los próximos entrenamientos para ver cómo responde, mientras que los dos restantes volverían recién en 2026.

Cuándo juegan River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina: horario, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el "Millonario" y la "Lepra" tendrá lugar el viernes 24 de octubre aún con horario y sede a definir. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de TyC Sports Play, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. El ganador de dicho duelo se verá las caras con quien triunfe entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

El fixture de River en el Torneo Clausura y la Copa Argentina