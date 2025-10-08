Fue campeón con Boca, Riquelme lo echó y hoy sueña con volver: "Objetivo"

Un exjugador de Boca Juniors, con el que salió campeón y se fue por decisión de Juan Román Riquelme, se postuló como posible entrenador. Se trata de un exfutbolista que no sólo ganó títulos mientras vestía la camiseta "Azul y Oro", sino siendo parte de un cuerpo técnico que dirigió al equipo con el ídolo como dirigente. Ahora, ante uno de los máximos desafíos de su carrera como DT, rompió el silencio y habló sobre un posible futuro en el "Xeneize".

Quien habló en Radio La Red (AM 910) fue Leandro Gracián, actual entrenador de Deportivo Madryn, que el próximo sábado 11 de octubre en la cancha de Platense buscará el ascenso a la Primera División cuando enfrente a Gimnasia de Mendoza, por la gran final de la Primera Nacional. El "Tano" está al frente del elenco chubutense que terminó como líder en su zona y quedó a un paso de subir de categoría. Con su buen desempeño y la ilusión de regresar a Boca, el ex volante dejó en claro cuál es su objetivo.

El Tano Gracián se postuló para ser DT de Boca

"Tengo que tener un determinado tiempo para ir con desafíos más grandes. Boca es uno de los objetivos de mí carrera, pero dando los pasos con tranquilidad", esbozó el exenganche acerca del futuro. A su vez, se mostró contento por el presente que atraviesa y espera por la oportunidad de dirigir en la Primera. "Estamos felices por estar peleando el ascenso, es algo muy lindo para el Sur. En las facetas de nuestro juego tenemos una mixtura", sostuvo.

Claro que el "Tano" ya conoce lo que es ser parte del cuerpo técnico del "Xeneize" cuando trabajó junto a Hugo Ibarra. Sobre la salida del "Negro" y sus compañeros por malos resultados tras la decisión de la dirigencia, el exjugador fue contundente con su opinión al respecto. "Creo que fue injusto, considerando que es de la casa y por todo lo que ganó". Cabe destacar que su despedida de la institución se dio a raíz de la floja campaña que el equipo atravesó en el 2023.

Los números del Tano Gracián en Boca

Partidos : 57.

: 57. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Torneo Apertura 2008 y 2011; Recopa Sudamericana 2008.

Leandro "Tano" Gracián se postuló para volver a Boca como entrenador

Deportivo Madryn del Tano Gracián vs. Gimnasia de Mendoza por la final del ascenso a la Primera Nacional: cuándo se juega, horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Aurinegro" y el "Lobo" mendocino se disputará este sábado 11 de octubre desde las 17 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López por la gran final por el ascenso en la Primera Nacional. El árbitro del trascendental encuentro por un lugar en la máxima categoría será Nicolás Ramírez. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, TyC Sports Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. Posteriormente se definirá la segunda plaza para subir a la Primera por medio del Torneo Reducido.