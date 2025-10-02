Riquelme le apuntó al periodismo macrista y defendió a Boca: “No es normal”

Riquelme atacó al periodismo que habla de Boca

Después de un tiempo sin dar entrevistas, Juan Román Riquelme estuvo presente en el canal oficial de Boca Juniors y habló sobre varios temas que son de gran importancia para los hinchas. En uno de ellos dejó un advertencia porque realizó un llamado de atención sobre cómo el periodismo decide contar determinadas noticias.

El mandatario estuvo presente en el campo de juego de La Bombonera y respondió preguntas sobre el equipo, el club, las obras, Miguel Ángel Russo, Edinson Cavani, Leandro Paredes y hasta mencionó a Ángel Di María. Sin embargo, uno de los puntos más destacados fue el mensaje que le dejó a los hinchas para que no se dejen condicionar con determinados comentarios.

Riquelme atacó al periodismo que habla de Boca

“Creo que el tiempo pone las cosas en su lugar. Desde que volvimos al club hay una campaña que no es normal... Lo que pasa con los demás no me interesa, tenemos que trabajar todos los días. El manejo no es el mismo en el club desde que volvimos en 2019. Se habla de una manera diferente. El hincha de Boca tiene claro quién es quién, eso nos tiene que dar mucha más fuerza para cuidar a nuestra institución cada día más”, expresó.

“Lo más importante es que queremos que el fútbol femenino, el básquet, el futsal todos queremos que siga creciendo. Sabemos que el corazón del club es el fútbol, estamos todos esperando el partido con Newell’s, pero desde que volvimos al club creemos que tenemos que apoyar en todo", agregó. Un mensaje claro de que Boca es mucho más grande que lo que sucede en el campo de juego de La Bombonera, y que cada disciplina merece un cuidado especial y un grado de atención

Por qué Boca no habla de Russo

Por otro lado, se desprende que la comisión directiva, y en especial Riquelme, son blanco de varias críticas por no aclarar lo que sucede con "Miguelo". Se colocó como comparación el comunicado emitido por el estado de salud de Antonio "Chipi" Barijho que viene de sufrir un episodio de precordialgia.

Sin embargo, esta medida se encuentra sujeta a una que nace dentro del círculo familiar del entrenador. "Boca respeta la decisión de Russo y su familia de que no es momento de comunicar nada, sino de recuperarse", comunicó el periodista Marcos Bonocore. De hecho, el técnico tiene libertad absoluta para presenciar la cantidad de entrenamientos que considere necesarios como también los partidos que le toque al equipo disputar.

"Por lo tanto, no habrá comunicado de Boca sobre el tema, ya que el foco desde ambos lados pasa por lo más importante que es su salud", remató. Se estima que el encargado de dirigir el partido frente a Newell's en la Bombonera va a ser Claudio Úbeda, pero que a su vez se encuentra en contacto permanente con Russo para pulir detalles que observa en las prácticas.