Insólito: Javier Milei se comparó con un ídolo de Boca en vivo (A24).

Javier Milei se comparó con un ídolo de Boca Juniors en vivo en la televisión, durante la entrevista con Antonio Laje en A24. El Presidente de la Nación, insólitamente, trazó un paralelismo entre algunas decisiones propias al mando del país con un penal fallado por Sebastián Battaglia en la final de la Copa Intercontinental 2003, frente a Milan de Italia.

En aquella oportunidad, en el partido jugado en Tokio (Japón), el partido terminó 1-1 y debieron definir al campeón en la tanda desde los doce pasos. El mediocampista de contención ejecutó un remate fuerte, abajo y a la derecha del arquero Dida, aunque el brasileño le detuvo el disparo.

Igualmente, el equipo dirigido por Carlos Bianchi se consagró campeón del mundo por tercera y última vez en la capital nipona. Para ejemplificar lo que ocurre en el día a día de su gestión nacional en La Libertad Avanza, el economista de 54 años recordó el mal tiro del volante santafesino y, en especial, la respuesta que le dio luego a un cronista en el campo de juego del Estadio Internacional de Yokohama.

Milei se comparó con Battaglia, ídolo de Boca, para reconocer que a veces se equivoca

Luego de que Laje le preguntara en A24 si su gobierno falló en algunas decisiones en estos casi 22 meses de mandato, el Presidente de la Nación le respondió que "todo aquel que hace cosas, comete errores. El único que no comete errores es el que no hace nada...".

Al instante, profundizó: "Yo suelo hacer un ejemplo que a mí me encanta, que es la final de Boca contra el Milan en Japón". Allí, rememoró que "terminan yendo a los penales, o sea Boca gana por penales, y Battaglia había errado el penal. Va un periodista y le pregunta a Battaglia qué se siente haber errado el penal. Y Battaglia, con una sabiduría enorme, le dice: ´¿Vos pateaste alguna vez un penal en una final del mundo?´".

En el mismo sentido, Milei aseveró que "los penales los erran los que patean. Digamos, los que no patean... Y los que están en la tribuna, menos". Y concluyó: "O sea, a lo que voy es lo siguiente. Cuando vos hacés, hay chances de que cometas errores. Y si hacés mucho, bueno también hay chances de cometer muchos errores".

Battaglia contra Milan, en la final de la Copa Intercontinental 2003.

El penal de Battaglia en Boca vs. Milan al que se refirió Milei