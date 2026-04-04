Ver Independiente vs. Racing en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Independiente y Racing se enfrentan en un nuevo clásico.

Una calle nos separa, compuso Leo Dan alguna vez. Frase que podría caberle perfectamente a Independiente y Racing, dos clubes que llevan una vida de enemistad y construcción de grandeza separadas por escasos 300 metros. Ambas instituciones pertenecen al mismo barrio de la ciudad de Avellaneda y por lo menos dos veces al año ponen en disputa el orgullo de sus hinchas cuando se enfrentan en el segundo clásico más popular del país -y uno de los más importantes del mundo, por historia y rivalidad-.

Este sábado a las 17.30 el Rojo recibirá a la Academia en una nueva edición de este derby, en donde el local llevará la presión de volver al triunfo en medio de una racha adversa en el torneo Apertura, que pone bajo la lupa al entrenador Gustavo Quinteros. Para los de Gustavo Costas, en cambio, el desafío estará en ratificar el buen momento que atraviesan, con una racha de nueve partidos sin perder.

Por dónde ver Independiente contra Racing

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El clásico entre Independiente y Racing de este sábado a las 17:30 será transmitido por ESPN Premium.

Paridad en los últimos clásicos

Independiente y Racing igualaron los últimos dos clásicos que se disputaron en el año 2025. El primero fue empate 1 a 1 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en un encuentro en donde comenzó en ventaja la Academia con gol de Gastón Martirena, pero que empató el Rojo con Álvaro Angulo. ¿El segundo? Empate sin goles en el Cilindro, con un equipo de Quinteros que tuvo las ocasiones más claras.

Angulo en el último clásico.

Para encontrar la última victoria de alguno de los dos hay que remontarse a febrero de 2024, cuando Racing se impuso 1 a 0 de visitante, mientras que la última victoria de Independiente fue en el clásico anterior al mencionado del 30 de septiembre de 2023, cuando el equipo por entonces dirigido por Carlos Tevez venció por 2 a 0 al conjunto académico, definiendo la salida de Fernando Gago del club.

Amplia ventaja de Independiente en el historial

El Rojo lleva una ventaja de 18 partidos contra Racing contando todos los certámenes disputados a lo largo de la historia, mientras que por liga la diferencia se estira a +22. Independiente se impone de manera ininterrumpida en el clásico desde el Metropolitano 1974 (victoria por 4 a 1 con tres goles de Ricardo Bochini) y estuvo arriba en el historial durante la mayoría de las décadas (exceptuando la de 1950 y 1960, con leve ventaja racinguista).