Dep. La Guaira recibirá a Fluminense por la fecha 1 del grupo C

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores se jugará el próximo martes 7 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

El árbitro designado para el encuentro es José Burgos.

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Fechas y rivales de Dep. La Guaira en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 2: vs Bolívar: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Bolívar: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 2: vs Independiente Riv. (M): 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 3: vs Bolívar: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Bolívar: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Dep. La Guaira y Fluminense, según país