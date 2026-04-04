Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 4 y domingo 5 de marzo 2026

Cuenta DNI ofrece cada fin de semana grandes beneficios.

En abril de 2026 y en cada fin de semana, las promociones bancarias y las billeteras virtuales se transforman en grandes aliadas para quienes buscan poder ahorrar algo de dinero y conseguir gastar poco cada día. Los descuentos con Cuenta DNI -del Banco Provincia- en determinados productos pueden significar la posibilidad de hacerle frente a la inflación y encontrar grandes oportunidades.

Cada peso cuenta y, aunque sea principio de mes, se busca gastar poco. Las billeteras virtuales son en ese sentido una herramienta clave en el consumo cotidiano. Cuenta DNI, una de las billeteras más utilizadas en la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad de Buenos Aires, renueva en abril de 2026 una batería de beneficios que buscan aliviar el gasto semanal, algo que puede ser fundamental en estos tiempos.

Qué descuentos hay para el sábado 4 y domingo 5 de marzo 2026 con Cuenta DNI

Transporte : descuentos todos los días. Pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Sin tope de reintegro, con tarjeta de débito adherida.

: descuentos todos los días. Pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Sin tope de reintegro, con tarjeta de débito adherida. Marcas destacadas : 30% de ahorro con tope de reintegro por comercio, por mes y por persona: $15.000. Locales de Havanna, La Fonte C'Oro, Lucciano's y Grido. Chequear los locales adheridos.

: 30% de ahorro con tope de reintegro por comercio, por mes y por persona: $15.000. Locales de Havanna, La Fonte C'Oro, Lucciano's y Grido. Chequear los locales adheridos. Ferias y Mercados Bonaerenses : 40% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona. Beneficio acumulable con otras promociones del mismo día.

: 40% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona. Beneficio acumulable con otras promociones del mismo día. Tomate un café en el buffet, con Cuenta DNI : 40% de ahorro con tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona.

: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona. Ahorrá en las Full YPF : los sábados y domingos, en gastronomía. Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso, en el pago de sus obligaciones, con el Banco. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

: los sábados y domingos, en gastronomía. Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso, en el pago de sus obligaciones, con el Banco. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. Gastronomía: los sábados y domingos hay 25% de descuento con tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Beneficio acumulable con otras promociones del mismo día. El beneficio NO aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Cuenta DNI acompaña a los bonaerenses.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI