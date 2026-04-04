Por la fecha 1 del grupo C se enfrentarán Independiente Riv. (M) y Bolívar

Bolívar e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el Mundialista de Mendoza el próximo martes 7 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores.

José Cabero Rebolledo fue designado para controlar el partido.

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Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 2: vs Fluminense: 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 3: vs Dep. La Guaira: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Fluminense: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Dep. La Guaira: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bolívar en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 2: vs Dep. La Guaira: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 3: vs Fluminense: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Dep. La Guaira: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Independiente Riv. (M) y Bolívar, según país