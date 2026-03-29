Racing recupera a 5 jugadores para el clásico ante Independiente: alivio para Costas

Los jugadores que recupera Gustavo Costas en Racing vs. Independiente (foto: Racing).

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, repira aliviado de cara al clásico de Avellaneda frente a Independiente en el fútbol argentino. Después de la victoria por 1-0 contra San Martín de Formosa por la Copa Argentina, ahora la "Academia" visualiza el choque con el "Rojo" como visitante, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

La cuestión es que hay varias piezas clave de Racing que podrán volver contra el "Rey de Copas", aunque no en todos los casos están confirmadas sus titularidades para este encuentro. Por ahora dentro de los ocho que clasifican a los octavos de final por la Zona B, el cuadro de Costas intentará empezar a asegurar el pasaje a los playoffs con retornos determinantes.

Racing recupera a cinco jugadores claves frente a Independiente

El regreso más trascendente es nada menos que el de Gabriel Rojas, el lateral izquierdo titular que acaba de debutar en la Selección Argentina mayor. De no mediar inconvenientes físicos de último momento, el ex San Lorenzo se sumará al plantel profesional el miércoles 1° de abril, luego del amistoso de la "Albiceleste" ante Zambia en La Bombonera.

Otro que regresará contra los vecinos de Avellaneda será Bruno Zuculini, quien tuvo molestias menores frente a Belgrano en Córdoba y se perdió el estreno en la Copa Argentina. Uno de los líderes del plantel dirá presente, aunque es una incógnita si lo hará desde el comienzo o con unos minutos en el segundo tiempo.

Gabriel Rojas volverá en Racing, tras su paso por la Selección, para el clásico (foto: Racing).

El tercero que aparece en la lista se llama Matías Zaracho, que padeció una sobrecarga hace dos semanas en el recto anterior del miembro inferior izquierdo. De cualquier manera, en su caso apenas será una alternativa desde el banco de los suplentes.

Matko Miljevich es otro que pegará la vuelta, después de haber sido lastimado en los brazos, las manos y las rodillas durante un robo a la salida de un bar en Puerto Madero. Por ese motivo, el volante ofensivo que llegó desde Huracán se perdió el duelo con San Martín de Formosa. Al igual que Zaracho, todo indicará que estará entre los relevos.

Por último, Santiago Solari regresará a la delantera, ya que el "Chino" fue preservado en la Copa Argentina porque jugó muchos minutos en este 2026 y estaba algo cansado.

Duván Vergara, en duda

El extremo colombiano sufrió un desgarro en el aductor derecho durante un entrenamiento hace apenas diez días, por lo que no debería llegar en condiciones al clásico de Avellaneda. No obstante, Costas todavía no lo descarta porque el futbolista ya le manifestó que se siente mucho mejor y quiere estar al menos entre los convocados.

Elías Torres y Valentín Carboni, descartados

Por sendas roturas de ligamentos cruzados en sus rodillas, el delantero y el volante ofensivo no formarán parte de la nómina.

La posible formación de Racing vs. Independiente

De esta forma, Costas se inclinaría por Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Cómo ver Independiente vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming

El "Rojo" recibirá a la "Academia" el sábado 4 de abril del 2026 a las 17.30 horas en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con el árbitro a definir aún. La transmisión en vivo del partido será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el streaming online será por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.