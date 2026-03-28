Miljevic es baja de último momento en Racing para la Copa Argentina y sufre Costas

Golpazo para Costas en Racing: Miljevic es baja de último momento

Racing enfrenta a San Martín de Formosa este sábado 28 de marzo por los 32avos de final de la Copa Argentina y Gustavo Costas perdió a una de sus figuras en las primeras horas de la mañana. Desde la institución comunicaron que Matko Miljevic no estará presente en este compromiso que definirá al clasificado a la próxima ronda. Por supuesto, lo sucedido generó preocupación en el cuerpo técnico pensando en lo que viene para la "Academia".

Los motivos informados en las cuentas oficiales tienen que ver con un intento de robo que el futbolista en cuestión sufrió hace pocos días. El mismo le trajo no sólo una herida cortante sino también otras que derivaron en la decisión del club de dejarlo afuera de los concentrados para que se recupere de cara a los próximos partidos. De esta manera, será baja para medirse contra la "Franja" que milita en el Torneo Federal A, lo que no quita que pueda volver en el Apertura o en el debut de la Sudamericana

El comunicado de Racing por Matko Miljevic

Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo.

Cuándo puede volver a jugar Miljevic en Racing

El próximo partido de Racing es justamente contra Independiente en el marco de un nuevo clásico de Avellaneda. El futbolista en cuestión podría regresar a las canchas el próximo sábado 4 de abril desde las 17.30 cuando los de Gustavo Costas visiten al "Rojo" en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del Torneo Apertura. Tan sólo tres días después visitarán a Independiente Petrolero de Bolivia por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que Miljevic estaría en condiciones de jugar dicho encuentro.

Cabe destacar que, desde su debut en el club, el volante estadounidense con pasado en Huracán lleva un total de 9 encuentros disputados y todavía no marcó goles ni brindó asistencias. Por supuesto, los hinchas de la "Academia" esperan que pueda rendir y mostrar el nivel que tuvo con la camiseta del "Globo" que derivó en su posterior venta a Racing. En cuanto a lo pagado, el elenco de Parque Patricios recibió 3 millones de dólares por el 80% del pase.

Matko Miljevich no juega en Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina

Los números de Matko Miljevic en su carrera

Clubes : Argentinos Juniors; CF Montreal de Canadá; Huracán y Racing.

: Argentinos Juniors; CF Montreal de Canadá; Huracán y Racing. Partidos jugados : 135 (+2 con la Selección de Estados Unidos).

: 135 (+2 con la Selección de Estados Unidos). Goles : 14 (+1).

: 14 (+1). Asistencias : 13 (+1).

: 13 (+1). Títulos: Canadian Cup 2021 con el CF Montreal.

A qué hora juega Racing vs. San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Academia" enfrenta al conjunto formoseño este sábado 28 de marzo en el Estadio Florencio Sola a partir de las 21.15 por los 32avos de final de la Copa Argentina. La transmisión de dicho encuentro que tendrá a Andrés Gariano como árbitro estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play para toda Argentina.