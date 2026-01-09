Matko Miljevic: dónde nació y la historia de su origen

Matko Miljevic.

Matko Miljevic se transformó en 2025 en la gran revelación del primer semestre del fútbol argentino. Un jugador que nadie tenía en el radar y que, tras una conflictiva salida de Canadá y un paso efímero por Newell´s, llegó a Huracán, donde se convirtió en uno de los grandes estandartes del Globo, dirigido en aquel momento por Frank Darío Kudelka, que llegó a la final del Torneo Apertura ante Platense.

Un futbolista que reúne gol y buena conducción de ataques. Su posición en el campo de juego en colocarse por detrás del centrodelantero, para hacerse de la pelota y de las conducciones de los ataques. Aquel Huracán jugaba sin un referente específico, así que se juntaba con Érica Ramírez que se posicionaba como nueve falso para conducir los ataques, sumado a la explosión de Massanti, que lo colocó en el candelero del fútbol doméstico.

Dónde nació Matko Miljevic

Respecto a su lugar, Matko Miljevic nació en Miami, Florida. Su abuelo Antonio nació en Croacia, en tiempos de la ex Yugoslavia, y combatió en la Segunda Guerra Mundial. De allí el origen de su apellido, mientras su nombre significa "el más deseado". Su familia se fue por la crisis económica previa a 2001, por lo que nació en tierras estadounidenses, pero después volvió y se crió en Argentina.

Miljevic en Canadá.

Pasó por varios deportes antes de ser futbolista profesional. Practicó natación, fue campeón internacional de taekwondo, jugó para los seleccionados juveniles de Estados Unidos y hasta de la Argentina, y desde Croacia lo buscó Davor Suker, una leyenda de ese país. En lo académico, tuvo tiempo para estudiar abogacía.

Matko Miljevic con la camiseta de Huracán.

La carrera de Matko Miljevic

Comenzó a jugar al fútbol en el club 12 de octubre de Lanús, antes de pasar a las divisiones preinfantiles de Boca Juniors. Posteriormente el entrenador Sergio Batista lo reclutó para integrarse a los equipos juveniles de Argentinos Juniors. Y en agosto de 2021 fue fichado por el Montréal de la Major League Soccer norteamericana, pero se fue mal.

Miljevic se inscribió con una identidad falsa para jugar un torneo amateur en la ciudad de Quebec, en Canadá, ante la falta de minutos en su club. En el tercer partido, golpeó a un rival en la cara, fue expulsado y la organización decidió suspenderlo de por vida. "La Major League Soccer rescindió el contrato del mediocampista del CF Montréal Matko Miljevic por participar en conducta perjudicial para la liga y violar su Acuerdo Estándar de Jugador", informaron. Pero en Argentina logró reinventar su carrera y con jóvenes 24 años, va por más.