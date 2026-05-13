El exabrupto de Feinmann al hablar del "tema Adorni" y Javier Milei: "Le importa un..."

Feinmann fue duro contra Milei.

El clima dentro del oficialismo sigue cada vez más tenso y esta vez fue Eduardo Feinmann quien volvió a meter presión con una frase que no pasó desapercibida, en medio del escándalo que rodea a Manuel Adorni y que ya empieza a salpicar directamente a Javier Milei.

Todo ocurrió durante un análisis en el que también participaba Pablo Rossi, quien intentaba explicar la postura del Presidente frente a la crisis política que atraviesa su gobierno.

A Milei no le interesa la política

Rossi planteó que Milei estaría enfocado casi exclusivamente en la economía y que, a diferencia de otros dirigentes, no tendría demasiado interés en el juego político tradicional. Una mirada que generó debate inmediato en el estudio.

Milei le cede a Karina Milei las decisiones políticas.

El exabrupto de Feinmann

Fue entonces cuando Feinmann tomó la palabra y, fiel a su estilo directo, lanzó una frase que dejó a todos en silencio. “Al presidente lo político no le importa, o le importa poco, o le importa un pito”, disparó sin filtro.

El comentario cayó como una bomba porque no vino desde un sector opositor, sino desde un periodista que en muchas oportunidades se mostró cercano a la gestión libertaria. Y eso le dio todavía más peso a la crítica.

La frase se da en un contexto donde el propio Luis Caputo había advertido que varios de los problemas económicos actuales están directamente vinculados a la incertidumbre política y al escenario electoral.

Esa contradicción entre el enfoque económico y la falta de atención a la política fue justamente lo que terminó exponiendo Feinmann con su exabrupto, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En paralelo, el escándalo por Adorni sigue creciendo y genera cada vez más ruido dentro del Gobierno, al punto de convertirse en uno de los principales focos de desgaste para la imagen presidencial.

En ese marco, las palabras de Feinmann dejaron flotando una pregunta incómoda: si el Presidente realmente minimiza la política, ¿cómo piensa sostener un proyecto que depende, justamente, de decisiones políticas todos los días?

Así, lo que empezó como un análisis sobre economía terminó convirtiéndose en una de las críticas más directas hacia Milei en las últimas semanas. Y esta vez, llegó desde un lugar donde pocos lo esperaban.