Así sería el estadio de Argentinos Juniors techado, según la Inteligencia Artificial

El estadio Diego Armando Maradona es el templo de Argentinos Juniors.

El Estadio Diego Armando Maradona, propiedad de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, se sitúa en la manzana delimitada por las calles Gavilán, Boyacá, Juan Agustín García y San Blas. Aunque el club se instaló en estos terrenos en 1925, el recinto moderno que conocemos hoy fue inaugurado oficialmente el 26 de diciembre de 2003, tras una profunda reconstrucción que demandó casi una década de obras. Ahora, la Inteligencia artificial nos deja ver cómo sería si fuera techado.

La historia del estadio está marcada por la presencia del "Pelusa", quien debutó profesionalmente en el antiguo campo de madera en 1976. Tras años de localía en otros escenarios, el club concretó el regreso a su casa con una estructura de cemento totalmente renovada. Según los datos oficiales de la institución, las remodelaciones posteriores incluyeron la construcción de nuevas plateas y la modernización del sector de prensa y palcos, elevando su capacidad a 26.000 espectadores.

En la última etapa de puesta en valor, se inauguró el Museo "El Templo del Fútbol" debajo de las tribunas y se realizaron mejoras en el sistema de iluminación con tecnología LED para transmisiones internacionales. Además, el club renovó el sistema de riego y drenaje del campo de juego, manteniendo los estándares de alta competencia. El estadio no solo homenajea a Maradona con su nombre, sino que conserva el túnel original por donde salía el astro, integrando la mística histórica con la infraestructura del siglo XXI.

Así sería el estadio de Argentinos Juniors techado, según la IA

Descripción de la obra

El proyecto consistiría en una cubierta perimetral ligera, similar a la que ya tiene la platea Gavilán, pero extendida a las cuatro tribunas.

Estructura: Se utilizaría un sistema de vigas "alma llena" de acero con soportes externos para no invadir la visual ni los departamentos/palcos que el club proyectó en las esquinas (las famosas "gargantas").

Se utilizaría un sistema de vigas "alma llena" de acero con soportes externos para no invadir la visual ni los departamentos/palcos que el club proyectó en las esquinas (las famosas "gargantas"). Material: Paneles de policarbonato alveolar o chapas de alta resistencia con tratamiento acústico, manteniendo el sector central abierto para el asoleamiento del césped híbrido.

Paneles de policarbonato alveolar o chapas de alta resistencia con tratamiento acústico, manteniendo el sector central abierto para el asoleamiento del césped híbrido. Estética: Unificación total del color rojo en las butacas y el nombre del estadio en letras corpóreas sobre el techo de la calle Boyacá, tal como lo pediste.

Presupuesto y duración

Considerando los costos de materiales y logística en Argentina para marzo de 2026, una obra de este tipo para un estadio de escala media se estima en

Ingeniería y estructura metálica Estimado USD: $8.000.000 - $12.000.000 Tiempo de ejecución: 6 - 8 meses (fabricación)

Montaje y cobertura Estimado USD: $3.000.000 - $5.000.000 Tiempo de ejecución: 10 - 12 meses (obra civil)



Así sería el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors techado, según la IA Gemini.

Iluminación LED integrada

Estimado USD: $1.500.000 Tiempo de ejecución: (simultáneo)

TOTAL ESTIMADO Estimado USD: $12.5M - $18.5M Tiempo de ejecución: 18 a 24 meses



Nota: La obra podría hacerse por etapas (tribuna por tribuna) para que Argentinos Juniors no pierda la localía, cerrando solo el sector afectado por el montaje de las vigas pesadas.

Impacto en la capacidad

El techado de las tribunas no reduciría la capacidad actual; de hecho, en el contexto del Masterplan 2.0, el objetivo es llevar el aforo de los ~24.000 actuales a 30.000 espectadores.

Optimización: El techo permite aprovechar mejor las filas superiores que antes quedaban a la intemperie, convirtiéndolas en lugares más "premium". Palcos y hospitalidad: Al estar techado, se facilita la instalación de nuevas zonas VIP y de prensa en la parte alta de la tribuna Juan Agustín García, aumentando la rentabilidad del estadio. Habilitación Internacional: Un estadio 100% techado y con butacas rojas en todos los sectores cumpliría con creces los estándares de CONMEBOL para finales de copas continentales.