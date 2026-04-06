Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación de diciembre difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.
Tras el aumento del 2,47% aplicado en enero, los ingresos previsionales vuelven a actualizarse en febrero con una suba del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre y de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual vigente. Con este ajuste, los haberes se recalculan y todos los beneficiarios percibirán montos más altos que en el mes anterior. En este contexto, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $359.000 en febrero, mientras que las prestaciones que superan ese piso también se actualizarán bajo el mismo criterio inflacionario.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.