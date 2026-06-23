Fuerte preocupación por el desmantelamiento de la estructura técnica y administrativa.

En el marco de un profundo ajuste del Estado que lleva adelante la gestión de Javier Milei, la Administración de Parques Nacionales (APN) activó un Sistema de Retiro Voluntario para su personal de planta permanente. A través de la Resolución 191/2026, el organismo se pliega a la política de "desregulación económica y reforma del Estado" impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, la medida genera una fuerte preocupación por el desmantelamiento de la estructura técnica y administrativa que sostiene el funcionamiento de las áreas protegidas en todo el país.

El plan de retiros está dirigido al personal alcanzado por el régimen de estabilidad con una antigüedad mínima de dos años. Según el texto oficial, la iniciativa responde a la necesidad de "optimizar la dotación del Organismo" y se inscribe en un proceso de transformación que busca alcanzar una gestión "ágil, eficaz y de calidad". No obstante, el punto más polémico radica en el carácter irreversible de la medida sobre la estructura del organismo.

"Los puestos y funciones correspondientes al personal que adhiera al presente Sistema de Retiro Voluntario quedarán suprimidos a partir de la fecha de su baja, no pudiendo ser nuevamente cubiertos, bajo ninguna modalidad de contratación o designación", sostiene el anexo de la resolución. No está explicitado en la norma qué ocurrirá con áreas técnicas, administrativas, logísticas, de mantenimiento, comunicaciones, compras, gestión territorial o apoyo operativo cuyos cargos desaparezcan definitivamente.

El riesgo operativo tras la motosierra administrativa

Esta eliminación definitiva de vacantes plantea un interrogante crítico sobre la capacidad operativa de Parques Nacionales. Si bien la resolución excluye explícitamente al personal que "revista en el CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES", el recorte impacta de lleno en los equipos técnicos, brigadistas de incendios con estabilidad y personal administrativo que garantiza la logística, la gestión territorial y la respuesta ante emergencias. En una institución cuya misión fundamental es la "protección y conservación de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales", la pérdida de personal especializado de apoyo podría traducirse en una parálisis operativa, especialmente tras temporadas recientes marcadas por la virulencia de los incendios forestales que exigieron al máximo la infraestructura del organismo.

La normativa establece incentivos económicos que varían según la edad. Para agentes de hasta 60 años, la gratificación será del 90% de la remuneración bruta por cada año de antigüedad, mientras que para mayores de 61 años bajará al 85%. Además, el sistema impone una "Prohibición de Reingreso" por el término de cinco años a cualquier ámbito del Sector Público Nacional, blindando la posibilidad de que el personal capacitado regrese a sus funciones en el corto plazo.

Pese a que la resolución fundamenta la medida en razones de "eficacia", la propia normativa reconoce que la concesión del retiro es una "facultad exclusiva y discrecional" de la APN, que podrá rechazar solicitudes basándose en "razones de servicio, criticidad del área, necesidades operativas y/o su incidencia en el normal funcionamiento del Organismo". Esta cláusula deja en evidencia que el propio Gobierno es consciente del riesgo que implica el desguace de ciertas áreas clave, en un contexto donde la reducción de la presencia estatal en el territorio parece ser el único norte de la política oficial.