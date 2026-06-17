Milei profundiza el vaciamiento del INTA: casi 800 despidos y remate de tierras

En una nueva avanzada contra los organismos de ciencia y tecnología, el gobierno de Javier Milei dio un paso más en su plan de ajuste del Estado. Con una nueva nómina de desvinculaciones, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya perdió a casi 800 profesionales en lo que va del año. Bajo la modalidad de retiros voluntarios, la gestión libertaria busca reducir la planta del organismo en un 20%, un recorte que pone en riesgo la soberanía tecnológica del sector agropecuario argentino.

Según publicó Infogremiales, la reciente lista, que incluye a 380 agentes entre técnicos, especialistas, investigadores y profesionales, eleva la cifra total de bajas efectivas a 757. El proceso tiene como cara visible a Juan Pablo Mansilla, “gerente estratégico” de Personal, pero detrás de esta ingeniería de recorte se encuentran las figuras centrales del equipo económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes cuentan con la aprobación del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta para ejecutar la poda.

El impacto de estas bajas no se mide sólo en términos presupuestarios, sino en la pérdida irreparable de capital intelectual. Según denuncian sectores vinculados al organismo, la salida de estos profesionales implica una "pérdida de profesionales altamente capacitados, con gran trayectoria en la transferencia de conocimiento al sector productivo y que al irse dejan vacantes en áreas que son irreemplazables".

El INTA cumple funciones estratégicas que el mercado no garantiza: desde la elaboración de "informes climáticos claves para el campo hasta el desarrollo de semillas o soluciones científicas para el combate de las plagas en cultivos". Sin estos técnicos, el pequeño y mediano productor queda a merced de las inclemencias climáticas y biológicas sin el respaldo del Estado.

Ofensiva sobre el territorio

El plan del Ejecutivo no se agota en el recorte de personal, ya que el objetivo final es alcanzar los 1.200 despidos para una dotación que hoy ronda los 5.750 trabajadores. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el patrimonio físico de la institución. El Gobierno nacional puso en la mira sobre las 101.500 hectáreas que posee el INTA en todo el país, con la intención manifiesta de rematar casi la mitad de esa superficie.

Desde el entorno presidencial se justifica la medida alegando que unas 47.500 hectáreas se encuentran "sin explotación por falta de infraestructura, problemas de tenencia o inaccesibilidad". No obstante, esta versión oficial fue cruzada por datos técnicos de la Asociación de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), que mediante un relevamiento sostuvo que "no existen tierras en desuso" en el organismo científico.

Las sospechas sobre el verdadero móvil de este remate apuntan a una "devolución de favores” para empresarios inmobiliarios amigos de Milei que financiaron parte de su campaña presidencial, transformando el patrimonio público en un botín para el mercado de tierras.