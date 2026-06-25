La ITF pasa a llamarse World Tennis y presenta su visión para fomentar la participación

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Federación Internacional de Tenis, David Haggerty, durante una rueda de prensa previa a la final en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena Arena, Málaga, España

La ​Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) pasó oficialmente a denominarse World Tennis el jueves, mientras el organismo rector mundial ‌de este deporte presentó su ‌ambiciosa visión para aumentar la participación en un 30%.

Fundada en 1913, la ITF establece y aplica las reglas del deporte, regula la competición internacional y organiza la Copa Davis, la Copa Billie Jean King, el tenis en los Juegos Olímpicos y los niveles de torneo por debajo de los principales circuitos.

También supervisa el desarrollo y el crecimiento del deporte en ​todo el mundo y, ⁠al anunciar el cambio de nombre, se comprometió a reinvertir el 85% ‌de todos los ingresos que genere cada año durante ⁠la próxima década.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una carta abierta, el ⁠presidente de World Tennis, David Haggerty, y el director ejecutivo, Ross Hutchins, expusieron cinco prioridades estratégicas: aumentar la participación, impulsar a las futuras estrellas, elevar ⁠las competiciones nacionales oficiales, garantizar un deporte preparado para el futuro ​e invertir para hacer crecer el tenis.

"El tenis ‌ya es uno de los deportes ‌más grandes del mundo. Pero queremos gritar a los cuatro vientos a ⁠cualquiera que aún no nos haya descubierto: '¡Tenis para todos!' y, lo más importante, tenis para usted", decía la carta.

"Si más personas juegan, ven o siguen el tenis, todos los que forman parte de este deporte ​salen beneficiados. Ese ‌es el futuro por el que trabajaremos".

"Creemos que es posible aumentar la participación mundial de 106 millones de personas que juegan al tenis a 140 millones para 2035. Eso supone un incremento de más del 30%. Queremos ser ambiciosos, pero también creemos ⁠que es realista".

Al explicar la necesidad de un cambio de nombre, Hutchins, exjugador profesional, dijo que se trataba de ser "reconocibles" y de diferenciarse de organizaciones como el circuito masculino ATP Tour y el circuito femenino WTA Tour.

"La ITF no es lo bastante conocida o no es lo bastante comprendida por audiencias que pueden marcar una diferencia y tener un impacto positivo en nuestro deporte", ‌dijo Hutchins.

"World Tennis muestra nuestra naturaleza global, muestra nuestro punto focal como organización".

El cambio de nombre llega en un momento crucial para el tenis, con los principales jugadores exigiendo una mayor parte de los ingresos de los grand slam y algunos de ellos haciendo valer su postura al limitar sus comparecencias ‌ante los medios en el Abierto de Francia.

Novak Djokovic, campeón de 24 torneos de grand slam, pidió recientemente más unidad entre las distintas organizaciones del deporte o ‌advirtió del riesgo ⁠de fragmentación.

Hutchins, exdirector deportivo de la ATP, dijo que World Tennis impulsaría la colaboración.

"Soy muy abierto y transparente sobre ​lo que creo y ahora, en este cargo, lo siento incluso con más fuerza que antes: la colaboración es el camino a seguir", afirmó.

Con información de Reuters