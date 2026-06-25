Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 25 de junio

Arrancó la madrugada del jueves con un cielo totalmente cubierto sobre la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 el termómetro marcaba apenas 7 grados y la sensación térmica se desplomó a 5°C. La humedad es del 74% y el viento sopla del sector sur a 12 km/h, con ráfagas que alcanzan los 29 km/h.

Aunque la probabilidad de lluvia es solo del 10% y no se esperan precipitaciones, el ambiente es frío y la nubosidad llega al 98%. La visibilidad es buena, de 40 kilómetros, sin niebla, y la presión se mantiene en 1018 hPa. La cota de nieve se ubica en los 1700 metros, lejos de la ciudad. Seguí toda la información del clima en Capital Federal minuto a minuto en El Destape.