Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 25 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Madrugada helada en Buenos Aires: el termómetro marca 7° y el cielo sigue cubierto
Arrancó la madrugada del jueves con un cielo totalmente cubierto sobre la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 el termómetro marcaba apenas 7 grados y la sensación térmica se desplomó a 5°C. La humedad es del 74% y el viento sopla del sector sur a 12 km/h, con ráfagas que alcanzan los 29 km/h.
Aunque la probabilidad de lluvia es solo del 10% y no se esperan precipitaciones, el ambiente es frío y la nubosidad llega al 98%. La visibilidad es buena, de 40 kilómetros, sin niebla, y la presión se mantiene en 1018 hPa. La cota de nieve se ubica en los 1700 metros, lejos de la ciudad. Seguí toda la información del clima en Capital Federal minuto a minuto en El Destape.
Hace 30 minutos
Madrugada porteña con 8°C y cielo parcialmente nublado: el clima en Capital Federal
Madrugada fría en Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional informó a las 03:00 que el termómetro indica 8°C, pero la sensación térmica es de apenas 5°C por el viento de 14 km/h (ráfagas de 28 km/h). El cielo se presenta parcialmente nublado, con nubosidad del 78% y sin probabilidad de lluvia (0%, 0 mm). La humedad es del 73%, el punto de rocío de 3°C y la presión de 1018 hPa. No hay niebla y la visibilidad llega a los 45 km. La cota de nieve se ubica en 1700 metros, por lo que no hay riesgo de nevadas. Seguí el minuto a minuto del clima en este liveblog.
Hace 1 hora
Arranca el jueves con frío y nubes: cómo sigue el clima en Capital Federal
En la madrugada de este jueves 25 de junio, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marca 8 grados en Capital Federal. Sin embargo, la sensación térmica se ubica en 5 °C debido al viento sostenido del sector sur que corre a 14 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 28 km/h.
El cielo se presenta parcialmente nuboso con un 78% de cobertura, pero la buena noticia es que no hay probabilidad de lluvia (0 mm) y la visibilidad es excelente, de 45 kilómetros. La humedad es del 73% y el punto de rocío en 3 °C, condiciones que mantienen el ambiente seco y fresco. No se registra niebla y la cota de nieve permanece en 1700 metros, sin riesgo de nevadas en la ciudad.
Para quienes madrugan, se recomienda abrigarse bien porque la sensación térmica seguirá baja. Seguimos actualizando minuto a minuto todo el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 1 hora
Buenos Aires a las 3 AM: 8° y cielo parcialmente nuboso, sensación térmica de 5°
En la madrugada de este jueves 25 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó los datos a las 03:00. El termómetro marca 8 grados en Capital Federal, con una sensación térmica de 5°C debido al viento y la humedad.
El cielo se encuentra parcialmente nuboso, con un 78% de nubosidad pero sin probabilidad de lluvia (0%, 0 mm). La humedad es del 73%, el punto de rocío en 3°C, y la visibilidad es excelente: 45 kilómetros.
El viento sopla a una media de 14 km/h, con ráfagas que alcanzan los 28 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 1700 metros. Seguí con nosotros el minuto a minuto del clima en Buenos Aires.
Hace 1 hora
Frío intenso en Buenos Aires: 8°C con sensación térmica de 5°C y cielo parcialmente nublado
La madrugada de este jueves 25 de junio arranca con un frío intenso en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcaba 8°C, pero la sensación térmica se desplomaba a 5°C por efecto del viento. El cielo se presenta parcialmente nuboso y no hay niebla.
Los datos oficiales indican un viento medio de 14 km/h desde el sector sur, con ráfagas que alcanzan los 28 km/h. La humedad es del 73% y la probabilidad de lluvia es del 0%, sin acumulados previstos. La visibilidad se mantiene en 45 kilómetros y la presión atmosférica es de 1018 hPa.
Otros registros: el punto de rocío se sitúa en 3°C y la nubosidad cubre el 78% del cielo. La cota de nieve permanece en 1700 metros, sin riesgos para la ciudad. Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en vivo por El Destape.
Hace 7 horas
Científicos encontraron el año exacto en el que se aceleró el calentamiento global
Un estudio publicado en la revista científica internacional Climate sostiene que el cambio climático se duplicó en la última década.
Europa sufre por la ola de calor mortal "Omega" y se esperan más récords de temperatura
Estudiantes de L'Ecole des Petits durante una ola de calor
Guterres dice que el riesgo climático debe ser una prioridad central para los ministros de Finanzas
El secretario general de la ONU, Guterres, interviene en la Semana de Acción Climática de Londres, en Reino Unido
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 24 de junio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para este martes. Seguí el minuto a minuto.
19:03 | 23/06/2026
Se acerca una fuerte ciclogénesis con lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires
Gran parte del país vive bajas temperaturas, habituales para la época. Sin embargo, se espera el ingreso de un frío polar que haría descender las térmicas aún más.
17:35 | 23/06/2026
Europa se prende fuego por las altas temperaturas producidas por un domo de calor
Desde hace varios días, millones de personas se ven afectadas por las temperaturas extremadamente altas producto de la presencia de sistemas de alta presión que permanecen estacionados durante varias jornadas.
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FOTO DE ARCHIVO. El huracán Beryl pasa por Barbados
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Alerta amarilla por frío extremo: las provincias afectadas
La primera semana de la estación más fría del año avanza con temperaturas muy bajas en gran parte del país. El alivio, recién se vislumbra para el fin de semana.
06:08 | 23/06/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 23 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
La ONU insta a las empresas de IA a ser transparentes sobre los costos medioambientales
Figuras con ordenadores y teléfonos inteligentes delante de las palabras "Inteligencia Artificial" (IA
11:31 | 22/06/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 22 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 22 de junio
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Se aproxima un anticiclón térmico que amenaza con bajas temperaturas
Hacia mitad de la semana se espera uno de los días más fríos del año. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional?
España se abrasa durante la primera ola de calor oficial de 2026
Una mujer utiliza un ventilador eléctrico portátil mientras compra en el mercadillo de El Rastro durante un caluroso día de verano en el centro de Madrid, España.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 21 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.