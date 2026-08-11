Chau heladas: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo llueve en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este martes con un leve aumento de las temperaturas mínimas bajo un cielo predominantemente nublado, luego de haber atravesado un lunes frío de valores térmicos menores a los 5°C por la mañana. En la primera mañana de hoy, la mínima se ubicó en 6°C mientras que la máxima no superará los 12°C, con vientos del sector este que reforzarán el frío invernal en una jornada gris.

Sin embargo, los pronósticos de lluvias se mantienen intactos: el miércoles a partir de la tarde volverán a registrarse precipitaciones. A diferencia del martes, el miércoles por la mañana comenzará con cielo nublado y sin lluvias, pero la tarde traerá un aumento de la inestabilidad atmosférica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó una alta probabilidad de lluvia para la tarde y noche del miércoles, con acumulados que podrían rondar entre 10 y 30 milímetros. El termómetro apenas se moverá, marcando 8°C de mínima y 12°C de máxima, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h durante la noche. Los vientos soplarán desde el este, lo que acentuará la sensación de humedad y frío en la región.

Alerta por frío extremo en seis provincias

En el interior de la provincia de Buenos Aires tampoco se anticipan lluvias, aunque sí el SMN reforzó las alertas de frío extremo, especialmente para las ciudades del noroeste, este y sur. Este panorama se extendió a otras seis provincias: La Pampa, Chubut, sur de San Luis, Mendoza y Tucumán.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados ante las bajas temperaturas, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde el frío puede ser más intenso y los servicios de emergencia, más limitados.

Nevadas en la cordillera con alerta naranja en La Rioja

En lo que refiere a la zona cordillerana, el organismo mantuvo las advertencias por nevadas que generaron complicaciones en los principales pasos fronterizos. Las nevadas afectan a la región cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, suroeste de Neuquén y oeste-centro de Río Negro.

En La Rioja, la situación escala de gravedad. Las zonas cordilleranas de General Lamadrid y Vinchina registran alerta naranja por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. En esas áreas, el SMN prevé acumulados de entre 40 y 70 centímetros de nieve, con posibilidad de superar esa cifra en puntos concretos. La advertencia naranja se extiende también hacia el noroeste de San Juan.

Neuquén completa el mapa de alertas activas. Las zonas de Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las áreas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar están bajo alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. El organismo meteorológico no descarta que, en ciertos momentos, la precipitación se presente como lluvia y nieve mezclada, lo que añade complejidad a las condiciones en la región. Estas nevadas ya provocaron el cierre de varios pasos fronterizos y dejaron a cientos de camiones varados en la Patagonia, en una situación que se extiende desde hace varios días.

El alivio térmico llegará el fin de semana

El alivio térmico llegará el fin de semana, aunque habrá cielo mayormente nublado, donde la máxima alcanzará los 14°C. Se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse lentamente a partir del sábado, con un leve ascenso de las marcas diurnas. Sin embargo, el cielo continuará con nubosidad variable y no se descartan algunas lloviznas aisladas. Para la semana siguiente, los modelos meteorológicos anticipan un nuevo descenso térmico, por lo que el frío se mantendrá como protagonista en gran parte del país.

Recomendaciones de las autoridades ante el frío extremo

Ante las alertas activas, el SMN y las autoridades de Protección Civil recuerdan una serie de medidas para reducir riesgos. La premisa central es no salir del hogar salvo que sea estrictamente necesario y, en caso de hacerlo, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, con una pala a bordo. En el interior de las viviendas, conviene ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono, revisar el estado de techos, canaletas y desagües para que puedan soportar el peso de la nieve acumulada, y retirarla en cuanto sea posible.

Las autoridades también recomiendan contar con reservas de alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días, mantener el celular cargado e incluir en el hogar un kit de emergencia con linternas, pilas, velas, fósforos, mantas térmicas y un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos necesarios. Por último, se aconseja tener agendados los números de Bomberos, Policía y el organismo local de Protección Civil. El frío extremo y las nevadas seguirán siendo una preocupación en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y seguir las recomendaciones para minimizar los riesgos.