El salario de Thiago Almada en River: cuánto dinero cobra el futbolista

River Plate cerró en el mercado de pases con la llegada de Thiago Almada, el refuerzo más caro de la historia del fútbol argentino. El Guayo llegó a la institución de Núñez proveniente del Atlético de Madrid por alrededor de 20 millones de euros, una cifra récord. Pero se trata de un futbolista aún joven (25 años) que busca un relanzamiento de su carrera tras su paso por España.

En la última temporada con el Atleti disputó 40 partidos oficiales, pero sólo fue titular en 18. Y en esos encuentros apenas pudo convertir cuatro goles y dar dos asistencias, por lo que buscaba un cambio de aire para poder recuperar su mejor nivel. Y ahí llegó un River con necesidades, que le confió a él ser uno de los emblemas de un equipo que necesita ganar un título.

Cuánto dinero cobra Thiago Almada en River

Thiago Almada percibirá un salario de alrededor de 5 millones de dólares por año.

El futbolista firmó contrato con el Millonario hasta diciembre de 2030.

Los jugadores que llegaron a River el segundo mercado de pases de 2026

En este mercado de pases, además del mediocampista, el club incorporó a Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones del mundo con la selección argentina. El ex San Lorenzo firmó contrato hasta diciembre de 2029 luego de su paso por Tigres de México, en una operación valuada en USD 15 millones. Otamendi, en tanto, llegó en condición de libre.

El equipo también sumó a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. En el frente de ataque, se concretaron los regresos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, dos futbolistas que ya conocen la institución. A ellos se agregó Tobías Andrada, surgido de las divisiones juveniles de Vélez y recientemente incorporado, mientras que el lateral Francisco Ortega fue adquirido al Olympiakos de Grecia.

Di Carlo y Almada en la firma del contrato.

La experiencia internacional de Almada

Almada regresó al fútbol argentino luego de una trayectoria por ligas extranjeras. Su itinerario incluyó pasos por Atlanta United (Estados Unidos), Botafogo (Brasil), donde se consagró campeón de la Copa Libertadores, Olympique de Lyon (Francia) y el Atlético de Madrid. Un jugador que ha tenido muchas idas y venidas a lo largo de su corta pero intensa carrera.

El futbolista fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, sumando minutos solo en la victoria por 2 a 0 frente a Polonia en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial. Y en 2026 disputó su segunda Copa del Mundo, donde la Albiceleste fue subcampeona.