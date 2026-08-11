Reapareció Luis Miguel y generó revuelo entre sus fans: qué es de la vida del ícono de la música latinoamericana

Luis Miguel volvió a aparecer públicamente y, como suele suceder cada vez que el cantante se muestra después de un tiempo, su presencia no pasó inadvertida. El artista mexicano protagoniza una nueva campaña que recupera una de sus históricas alianzas y lo encuentra nuevamente vinculado con una marca que marcó una época de su carrera.

La reaparición se produjo de la mano de Coca-Cola, que este año celebra sus 100 años de presencia en México. Bajo el concepto “Nuestra fórmula es siempre juntos”, la compañía eligió al cantante para encabezar una campaña que busca celebrar un siglo de encuentros, reuniones familiares, comidas, celebraciones y recuerdos compartidos entre distintas generaciones.

Por qué Coca-Cola eligió a Luis Miguel para protagonizar la campaña por sus 100 años

La elección de Luis Miguel no es casual. El vínculo entre el cantante y la marca comenzó en 1991, cuando fue protagonista y voz de una de las campañas más recordadas de Coca-Cola en México, “Vive la sensación”. Más de tres décadas después, ambos vuelven a encontrarse para conectar aquella época con el presente.

“Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos”, expresó Luis Miguel sobre el reencuentro. Y agregó que se trata de una historia con México que “no se explica con palabras... se siente en el corazón”.

Luis Miguel protagoniza la nueva campaña de Coca-Cola por los 100 años de la marca.

La nueva campaña apela justamente a la nostalgia y a la memoria colectiva. La propuesta busca mostrar cómo la marca acompañó durante décadas distintos momentos de la vida cotidiana de los mexicanos, desde las sobremesas y las comidas familiares hasta las celebraciones y los reencuentros.

El regreso de Luis Miguel a una campaña de estas características también permite recuperar una imagen asociada a uno de los momentos más reconocibles de su carrera. En 1991, el cantante ya era una de las grandes figuras de la música mexicana y su participación en la publicidad de Coca-Cola quedó instalada en el imaginario de toda una generación.

La campaña forma parte de las celebraciones por el centenario de Coca-Cola en México, una historia que, según la compañía, se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo del país. Actualmente, la Industria Mexicana de Coca-Cola sostiene más de 100 mil empleos directos y 1,6 millones de empleos indirectos.