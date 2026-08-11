Juan, jubilado de España: "Trabajé 45 años para cobrar 1600 euros y hoy hay jóvenes que cobran más que yo".

“Trabajé 45 años para cobrar 1.600 euros y hoy hay jóvenes que cobran más que yo”, con esa frase, el jubilado español Juan Leo volvió a instalar un debate que atraviesa a gran parte de Europa y Argentina: cuánto representan las pensiones frente a los salarios actuales y cómo perciben esa relación quienes pasaron toda una vida en el mercado laboral.

Su testimonio se conoció durante una intervención en el programa laSexta Xplica, donde relató que cotizó durante 45 años y que, al jubilarse, comenzó a cobrar una pensión mensual de 1.600 euros. Lo que más le llamó la atención, explicó, es que algunos trabajadores jóvenes tienen ingresos superiores pese a haber recorrido trayectorias laborales mucho más cortas.

Más que una crítica directa a los jóvenes, el planteo de Leo apuntó a una sensación de desproporción entre el tiempo trabajado y el ingreso que recibe en la actualidad. Contó que durante décadas hizo horas extraordinarias, sostuvo una vida laboral extensa y que esperaba que ese esfuerzo se reflejara con mayor claridad en su jubilación. Incluso, aseguró que hoy en día muchos jóvenes no "se esfuerzan tanto" y "quieren mucho sueldo y trabajar regular". El jubilado remató su intervención con una pregunta: "¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?".

Su caso generó repercusión porque pone en palabras una preocupación frecuente entre muchos jubilados: la idea de que una trayectoria laboral prolongada no siempre garantiza un ingreso que consideran acorde con los años de aportes realizados.

Durante el mismo programa, representantes de organizaciones juveniles respondieron que la comparación no es tan sencilla. Señalaron que una parte importante de los trabajadores jóvenes en España cobra salarios inferiores a los 1.600 euros y enfrenta un mercado laboral marcado por la precariedad, el aumento del costo de la vivienda y las dificultades para independizarse.

El testimonio de Juan Leo quedó así en el centro de una discusión más amplia sobre el valor relativo de las pensiones, el esfuerzo acumulado durante una vida laboral y las diferencias económicas entre generaciones. Su frase, más que una estadística, funcionó como un disparador de una pregunta que hoy atraviesa a millones de trabajadores y jubilados: qué recompensa ofrece el sistema previsional después de décadas de aportes.

Juan, jubilado de España: "Trabajé 45 años para cobrar 1600 euros y hoy hay jóvenes que cobran más que yo".

Cuánto es el sueldo promedio en España

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y estimaciones publicadas por la prensa económica, el salario medio de los menores de 25 años en España ronda los 1.370 euros brutos mensuales, una cifra significativamente inferior al promedio salarial del país, que se ubica en torno a los 2.380 euros brutos por mes.