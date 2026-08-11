Un futbolista de River Plate que está entre los marginados del plantel que comanda Eduardo "Chacho" Coudet todavía no definió dónde seguirá su carrera y está a la expectativa. Actualmente no está sumando minutos por la decisión de apartarlo junto a otros jugadores de la institución y espera por una oferta que lo convenza. Si bien ya hubo ofertas del exterior y locales, aún no aceptó y en el "Millonario" continúan a la espera de lo que sucederá.

Mientras Stéfano Di Carlo, presidente del elenco de Núñez, asumió el error del "container", Giuliano Galoppo aguarda por la chance de una salida del club. El volante que llegó de la mano de Marcelo Gallardo sigue entrenando en el predio de Cantilo junto al resto de sus compañeros separados y no hay nada certero con respecto a lo que viene. En principio, el exhombre de San Pablo de Brasil rechazó algunos ofrecimientos aunque no descarta salir en los próximos días.

Galoppo define su futuro en River: dónde puede seguir su carrera tras ser marginado

Hasta el momento, según trascendió, Galoppo recibió ofertas dentro del fútbol argentino más precisamente de Independiente y Racing. Sin embargo, no lo convencieron como tampoco pudieron hacerlo Atlas de México y el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos. Mientras tiene contrato con el "Millonario" hasta diciembre del 2028, el mediocampista continúa ligado a la institución y todavía no definió qué hará al no tener lugar en el primer equipo de Coudet. Cabe destacar que hace pocos días fue inhabilitado por la FIFA por una deuda con su anterior representante, lo cual todavía no fue resuelto.

Giuliano Galoppo todavía no definió su futuro en River

Los números de Galoppo en River

Partidos jugados : 48.

: 48. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: no ganó.

Cómo está el panorama de los marginados en River

Hasta el momento, los todavía marginados de River en pleno mercado de pases son: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Kendry Páez, Matías Viña y Giuliano Galoppo. Por supuesto, todos ellos están a la espera de conseguir un nuevo club para seguir su carrera mientras en el "Millonario" no los tienen en cuenta.

La autocrítica del presidente de River por los marginados del plantel

Podemos haber cometido errores, pero no por eso dejamos de hacer. Acompañamos con gradualidad algo que era complejo. A partir de eso hicimos un mercado que fue tres en uno donde buscamos todo eso. Lo pudimos afrontar y esto genera ruido en el mundo del fútbol. Las inversiones que River hace en el mercado que te encuentra interpelado por la mirada del otro. Lo hacemos con la convicción que hay que hacerlo con la tranquilidad de que lo hacemos con una economía fuerte lo que construimos en 13 años para el fútbol de River, es nuestra prioridad y único foco en este momento.

A partir de eso surgen los jugadores separados en el predio de Cantilo que responde a una cuestión deportiva que tiene "para poder incorporar tenés que sacar". Muchas veces se han intentado otras maneras y no funcionan. Era una cantidad de profesionales muy importante y tuvimos que tomar una decisión que lo que tiene que ver con las formas. Fue un error la decisión de separar a los jugadores, les ofrecimos dejar el predio y que entrenen en Ezeiza, a lo que dijeron que no y dejaron todo como estaba.