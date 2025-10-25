Un jugador de River tuvo un fuerte cruce con un hincha que lo insultó: "No estás"

Un jugador de River tuvo un fuerte cruce con un hincha que lo insultó tras la eliminación ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

River Plate sufrió otro golpe en el 2025 con la eliminación de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y el mal humor quedó expresado en Córdoba. Minutos después de la derrota, Giuliano Galoppo, que quedó en el centro de la escena por el penal errado, tuvo un duro cruce con un hincha que lo insultó.

Cuando los jugadores de River se dirigían al micro que los trasladaría al hotel, varios fueron reprobados por la derrota en semifinales ante el conjunto mendocino, pero particularmente el volante recibió un agravio por la manera en la que ejecutó el tiro desde los 12 pasos.

"Cómo la vas a picar así, Galoppo, no estás en Banfield", se escuchó decir a un hincha hacia el futbolista de 26 años. El ex-San Pablo, lejos de achicarse por el ataque, miró al hincha de forma desafiante, aunque decidió no contestarle y se dirigió al autobus junto a sus compañeros.

El malestar de los fanáticos riverplatenses ya se había hecho notar segundos después que Sebastián Villa liquidó la serie de penales, ya que entonaron una canción pidiendo "que se vayan todos", debido al fracaso que viene siendo la temporada.

La autocrítica de Gallardo en River tras caer con Independiente Rivadavia de Mendoza

Tras la caída en el estadio Mario alberto Kempes, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y no se guardó nada. El DT fue autocrítico por el nivel del equipo en el verde césped, pero también con respecto a su gestión en 2025. En cuanto a su futuro, habló de lo que puede suceder una vez que termine la temporada en las próximas semanas.

La eliminación sufrida este viernes 24 de octubre se sumó a lo que pasó con Palmeiras en la Libertadores y profundizó la crisis futbolística del club. Ahora, el técnico tendrá que enfocarse en lo que se viene donde además tendrá por delante un Superclásico contra Boca Juniors el fin de semana del domingo 9 de noviembre. Con dicho duelo a la vista y con un flojo juego, el "Muñeco" no tuvo filtro en la breve conferencia de prensa que dio respondiendo una sola pregunta tras perder con la "Lepra" mendocina.

"Voy a tratar de hablar poco pero generar argumentos sólidos en base a lo que estamos viviviendo. Ser honesto y leal con lo que se observa. No voy a manifestar cosas que no observamos. No hemos estado a la altura, nos ha costado muchísimo. La gente tiene razón en manifestar su descontento. Es un equipo que no lo ha empujado y eso claramente es responsabilidad de quien les habla. No hemos estado a la altura de jugar partidos decisivos en este último tiempo", comenzó el "Muñeco".

Luego, el conductor del "Millo" agregó: "Tenemos que aceptar y abrazar este momento de mierda donde no podemos encontrar fluidez o soltura, en general el equipo no muestra frescura en creatividad. Analizaremos al final de la temporada para lo que faltan pocos meses, haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Veremos si podemos intentar estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato para revertir este año totalmente negativo".

El fixture de River en el Torneo Clausura 2025