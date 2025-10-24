Se fue de Boca a River, jugó el Mundial 98 y relató el crudo presente que sufre: "Muy doloroso”

Se fue de Boca a River, jugó el Mundial 98 y relató el crudo presente que sufre en lo físico, luego de haberse retirado en el fútbol sudamericano.

El fútbol argentino se vio sorprendido en las últimas horas por las declaraciones de Sergio "Bruja" Berti. El exjugador, surgido en Boca Juniors pero que se marchó directamente a River Plate, relató el sufrmiento que padece en su día a día a raíz de problemas de rodilla y remarcó que piensa en la ciencia para mejorar su vida.

Ya pasaron 23 años desde que Berti, zurdo, con una gran técnica y despliegue por la banda, colgó los botines. Después de su retiro en 2002, con el Mundial 1998 disputado con la Selección Argentina, "La Bruja" comenzó a tener inconvenientes físicos que, en la actualidad, parecieran ser graves, según se desprende de su propia descripción.

"No juego más. No puedo. No tengo rodillas, no tengo, es todo hueso con hueso, prácticamente. No tengo cartílago, es muy doloroso. Sinceramente, de pedo camino. En serio, camino con mucho dolor.”, comenzó el exfubolista que debutó en Boca en 1988, en diálogo con el medio partidario La Página Millonaria.

Aunque no aclaró cuál o cuándo fue el detonante, dicha lesión en la rodilla suele aparecer por una rotura del ligamento anterior cruzado que no es intervenido quirúrgicamente, según explican los médicos especialistas. A pesar de que no hace actividad física, el exjugador de Parma y Zaragoza deslizó que piensa en operarse: "Habrá que pensar en un futuro no muy lejano, que viste que ahora la ciencia puede hacer un cambio y poner una rodilla nueva. Bueno, ahí, vemos”.

Su salida de Boca para llegar a River y el presente del equipo de Gallardo

Berti, junto a Francescoli, Hernán Díaz y Julio Cruz, en la consagración del Apertura 1996.

Por otro lado, Berti recordó que su marcha de Boca al "Millonario", como jugador libre, fue pensada. "Me escapé de Boca para jugar en River. No me iba a quedar y surgió esta posibilidad, obviamente asesorado. No era un paso fácil de dar. Mascardi me quería comprar y Menotti me había recomendado a Passarella. Fui a una renuón en un bar, estaba sentado esperando cuando llegó un auto alemán de dos puertas. Pensé si me escondía o lo afrontaba. Estoy hablando de Passarella. Me dijo que era el jugador qeu necesitaba, que si me animaba a jugar en River. Mi respuesta fue ‘¿cuándo empiezo?’“, contó.

Además, quien jugó 169 partidos con el "Millo" se refirió al presente del River de Marcelo Gallardo y fue crítico con algunos jugadores. “No marcan la diferencia. Tienen el título de campeón del mundo. Es fabuloso que River pueda tener varios en el plantel, pero no creo que con eso les dé para ser titulares o ganar un partido. Vos tenés que entrenar en la semana para poder ganarte el lugar del domingo”, expresó.

Más allá de no estar satisfecho con el nivel, Berti resaltó que Gallardo es el indicado para dar vuelta la historia: “Lo que ha hecho en River es innegable. Como también te digo que a pesar de que últimamente no la ha estado tal vez o no sé si la ha estado pasando mal, porque no creo que la haya estado pasando mal, pero que ha recibido ciertas críticas. Creo que es la persona la que hoy puede sacar a River o llevar a River a donde él lo llevó”