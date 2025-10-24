Quién es la joya "ataja penales" de las inferiores de Boca que Úbeda subió a Primera

Boca Juniors quiere volver a subir en la tabla de posiciones del Torneo Clausura para quedar otra vez entre los primeros ocho y también en la anual para acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En la previa del cruce ante Barracas Central -reprogramado para el lunes 27 de octubre tras la muerte de Miguel Ángel Russo-, Claudio Úbeda tomó una tajante decisión con una joya de las inferiores. Se trata de un arquero "ataja penales" que tendrá lugar en la Primera del "Xeneize".

Si bien el accionar del DT no significa que el futbolista estará entre los convocados para enfrentar al "Guapo", sí es una buena noticia que pudo entrenar con el plantel que dirige el "Sifón" en Boca Predio. De esta manera, se unió a Iker Zufiaurre como los que formaron parte de las últimas prácticas. El guardameta Sebastián Díaz Robles, que todavía no debutó pero sí estuvo en el banco de suplentes en varias ocasiones, volvería a estar en consideración y dependerá del entrenador contar o no con él.

Quién es Sebastián Díaz Robles, la joven figura de las inferiores de Boca que entrenó con la Primera

Además de mandar a la Reserva a Dylan Gorosito después de que sea clave en el Mundial Sub 20, el entrenador del "Xeneize" incluyó al arquero de 21 años que tiene un interesante recorrido en las inferiores. Es que no sólo ganó la Copa Libertadores juvenil y también la Intercontinental, sino que además fue importante en distintas definiciones desde los doce pasos y nunca defraudó. Incluso, es uno de los mejores en su puesto a la hora de atajar penales, al menos en la mencionada división del fútbol argentino.

En cuanto a sus presencias con el primer equipo, lo cierto es que Díaz Robles no llegó a hacer su debut pero sí integró una vez el banco de suplentes de Sebastián Battaglia en 2021. Tres años más tarde quien también lo tuvo en cuenta fue Diego Martínez, dándole lugar en tres oportunidades. Sin embargo, todavía no le tocó ingresar, pero se perfila para ganarse un puesto en 2026 si es que Javier García no sigue en actividad.

Sebastián Díaz Robles, la joya de Boca que Claudio Úbeda subió a entrenar con la Primera

Barracas Central vs. Boca por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el "Guapo" y el "Xeneize" se llevará a cabo este lunes 27 de octubre a las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Dicho recinto abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, el cual fue postergado después de la muerte de Miguel Ángel Russo. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

