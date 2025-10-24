Dylan Gorosito en Boca: la llamativa decisión que Úbeda tomó con el crack de la Sub 20

Úbeda consideró que ya tiene cubierto el puesto y lo bajó a Reserva

Una de las decisiones más difíciles que un entrenador debe tomar es señalarle a un jugador que no tendrá lugar dentro del plantel de primera y que deberá bajar de categoría. Esto sucedió en Boca, después de que Claudio Úbeda le comunicara a un defensor que lo mejor es quedarse en Reserva con el fin de que obtenga el rodaje que necesita y así no perder el ritmo de competición que viene arrastrando.

Después de lo que fue la presentación de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20, los jugadores convocados por Diego Placente regresaron a sus respectivos clubes y uno de ellos se encontró con un mensaje que no esperaba. Esto es producto de que Dylan Gorosito fue notificado que se quedará en la Reserva del Xeneize hasta nuevo aviso.

La explicación que se desprende desde el cuerpo técnico de Claudio Úbeda es que el plantel profesional de Boca cuenta con una gran cantidad de laterales y sumar uno más podría generar una sobrepoblación que no es para nada agradable. Algo que afectaría al desarrollo de un joven que dispone de un futuro más que prometedor. La idea es que se mantenga con rodaje y luego salte a la primera.

Sin embargo, se trata de una decisión que no fue para nada agradable entre los hinchas, debido a que el titular es Juan Barinaga mientras que los suplentes son Luis Advíncula y Lucas Blondel. Estos dos últimos son jugadores que no suman minutos con tanta regularidad y que reúnen varias chances de ser transferidos en el próximo mercado de pases.

En tanto que Milton Delgado sí se quedará con el plantel de Boca, porque entienden que le puede dar varias soluciones a la mitad de la cancha. Además, se desprende el detalle de que Rodrigo Battaglia sufrió desgarro de grado 2 que lo dejará por bastante tiempo alejado de los campos de juego. Al punto que se perdería lo que resta de la temporada.

¿Hasta cuándo sigue Úbeda en Boca?

La continuidad del cuerpo técnico de Claudio Úbeda es bastante particular, debido a que en los papeles la misma está asegurada hasta junio del 2026. Sin embargo, los comentarios que circulan exponen que Juan Román Riquelme podría tomar alguna decisión cuando la vigente temporada llegue a su fin. Una determinación que está sujeta a lo que pasará con la clasificación o no a la Copa Libertadores.

Es por ello que la continuidad del entrenador se encuentra atada hasta donde el equipo llegue en el Torneo Clausura y lo que suceda con la tabla anual. Hay que recordar que comenzará la fecha 14 en puesto de acceso a la Copa Sudamericana, debido a la derrota frente a Belgrano y la victoria de otros clubes que provocó una serie de cambios más que significativos.

