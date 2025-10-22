Problema en Boca: se confirmó la lesión de Battaglia y no estará en varios partidos clave

Boca pierde a Battaglia por lesión y peligra su presencia en el clásico contra River, que se disputará en La Bombonera.

Boca Juniors ingresó en un momento determinante del año con el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y las novedades no son las mejores. Rodrigo Battaglia, quien venía siendo ttular inamovible, sufrió una lesión muscular y el entrenador, Claudio Úbeda, lo perderá por un par de partidos del Torneo Clausura.

Después de no haber podido finalizar el entrenamiento de este miércoles en el predio de Ezeiza por un dolor, Battaglia se sometió a estudios médicos y los mismos arrojaron que padeció un desgarro en el sóleo de grado 2, por lo que deberá afrontar una recuperación de entre dos y tres semanas fuera de las canchas.

El exjugador de Huracán, Racing y Rosario Central quedó descartado para el encuentro de este lunes, cuando Boca visite a Barracas Central por la fecha 12°, partido que había sido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo días antes de dicho partido.

Si su rehabilitación marcha bien y sin inconvenientes, el exfutbolista de la Selección Argentina se perdería el choque frente a Estudiantes de La Plata del domingo 2 de noviembre y regresaría en el clásico contra River, que se disputará en La Bombonera el domingo 9.

El fixture completo de Boca en el Torneo Clausura 2025

Fecha 14: Vs. Estudiantes de La Plata (V) - domingo 2/11, horario a definir

Fecha 15: Vs. River Plate (L) - domingo 9, horario a definir.

Fecha 16: Vs. Tigre (L) - Fecha y Horario a definir

La tabla anual para la Libertadores y Sudamericana en el fútbol argentino

Rosario Central lidera con amplia diferencia: el 'Canalla' tiene 59 unidades y un partido pendiente, por lo que una victoria le asegura un lugar en la próxima edición de la Libertadores. Al cuadro rosarino lo siguen River Plate con 52, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51 (el 'Malevo' se impuso este lunes ante Instituto en condición de local) y Boca Juniors con 50 y un encuentro menos disputado -jugará contra Barracas Central el lunes 27 de octubre. El 'Millonario', que disputará el Superclásico frente al 'Xeneize' en la siguiente fecha, tiene chances de obtener un cupo si gana la Copa Argentina al igual que el 'Bicho': ambos están en las semifinales del torneo y enfrentarán a Independiente Rivadavia de Mendoza y Belgrano de Córdoba respectivamente por un lugar en la final.

Un poco más abajo, Racing Club, Lanús y San Lorenzo están en la línea de 46 puntos, y se ilusionan con un tropezón de los de arriba y un sprint final para pelear, al menos, por un repechaje a la Libertadores. Si el elenco de Núñez o el de La Paternal salen campeones de la Copa Argentina, liberarían un cupo que podría beneficiarlos en este objetivo. Mientras tanto, ocupan puestos de Sudamericana al igual que Tigre, que tiene 45. Más abajo están Barracas (44), Huracán con 43 y Estudiantes de La Plata, con 42, se mantienen cerca y luchan por un lugar en una competencia internacional el próximo año. El "Globo" quiere subir en las posiciones y recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero este miércoles desde las 19.30.