Una compleja operación de engaño digna de una película de espionaje rodeó el último desplazamiento internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras participar de una cumbre de la OTAN en Ankara, el mandatario abandonó Turquía de forma clandestina a bordo de un avión militar secundario tras ser trasladado en secreto entre aeronaves a través de un camión de catering del aeropuerto, en respuesta a una amenaza creíble de asesinato atribuida a los servicios de inteligencia de Irán.

La maniobra, revelada por The Washington Post y The New York Times, consistió en utilizar el histórico Air Force One como un señuelo público. Tras abordar la nave oficial ante las cámaras y anunciar en sus redes sociales que viajaría en el modelo antiguo "por los viejos tiempos", Trump fue desembarcado sigilosamente hacia un camión de logística gastronómica que lo condujo hasta un Boeing C-32A de la Fuerza Aérea. En el avión principal, los periodistas y parte del personal de la Casa Blanca volaron convencidos de que el mandatario marchaba a bordo, bajo la estricta instrucción de mantener las persianas de la cabina cerradas durante todo el trayecto hacia el Reino Unido.

Al aterrizar en la base militar de la RAF en Mildenhall, el C-32A con el presidente llegó minutos antes que la aeronave señuelo, permitiendo que Trump fuera reubicado para descender finalmente por las escalinatas del Air Force One tradicional ante los medios de comunicación. Consultadas sobre el operativo, que evoca un procedimiento similar implementado por Bill Clinton en el año 2000 para viajar a Pakistán, las autoridades de la Casa Blanca no desmintieron las revelaciones periodísticas y remarcaron que el Estado utiliza todas las herramientas de inteligencia disponibles para proteger al presidente frente a las múltiples amenazas de enemigos extranjeros.

El secretismo del procedimiento reavivó la polémica política en Washington respecto a la vulnerabilidad de las comitivas presidenciales y el costo operativo de desplegar aeronaves en misiones de distracción. Mientras legisladores demócratas exigieron un informe detallado al Pentágono sobre los protocolos aplicados en suelo turco, desde el entorno del mandatario insistieron en que la escalada bélica con Teherán justifica la máxima cautela táctica, reabriendo además el debate técnico sobre el equipamiento defensivo del nuevo avión donado por Qatar que Trump estrenó durante la misma gira internacional.

Con información de Reuters