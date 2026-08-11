El clima se tensó en el estudio de ESPN durante una de las emisiones de F90, cuando Mariano Closs marcó una postura firme sobre los límites que, según su criterio, deben respetarse a la hora de abordar la vida privada de las figuras del fútbol argentino. La discusión se originó por las preguntas de índole personal referidas a Lucas Blondel, ex lateral de Boca Juniors y actual jugador de Huracán, pareja de la panelista del programa Morena Beltrán.

"Nos metimos en la casa de la señora y el señor", lanzó Closs apenas comenzó el segmento, en alusión a la pareja conformada por Blondel y Beltrán. La frase funcionó como disparador de un breve pero elocuente ida y vuelta entre los integrantes del panel, en el que el conductor buscó reorientar la charla hacia lo estrictamente deportivo.

Frente a los comentarios de sus compañeros, el relator fue categórico respecto a dónde debían trazarse los límites: "Hablemos de fútbol... No nos metimos en nada. Yo pensé que viste... yo temí ahí que le preguntaran algo". Con esas palabras, Closs dejó en claro que su intención no era acusar a nadie de haber cometido una indiscreción, sino anticiparse a una posible pregunta que consideraba fuera de lugar.

El conductor fue más allá y explicó por qué, a su criterio, la cercanía con Beltrán —panelista habitual del programa— no debía trasladarse automáticamente a Blondel, quien no forma parte del círculo cotidiano del ciclo: "Una cosa es que hablemos con Morena y otra cosa es con Blondel, que yo no tengo confianza para preguntarle... Yo no tengo la confianza para decirle 'Lucas, ¿querés ser papá?'. No le puedo... A Blondel no lo conozco".

La respuesta de Ruggeri

La postura de Closs no tardó en encontrar réplica en Oscar Ruggeri, quien defendió el estilo distendido que suele caracterizar a los debates del programa por fuera del análisis táctico puro: "En este programa se habla de fútbol y por ahí alguna cosita que hay que hacer. Yo chateé algo con él". Con esa frase, el "Cabezón" dejó entrever que existe un vínculo previo con el jugador de Huracán, que para él habilitaría cierto margen de confianza para las bromas del panel.

Pese a la firmeza con la que Closs sostuvo su postura, el clima en el estudio no escaló a un enfrentamiter mayor. Ante el silencio cómplice de Morena Beltrán, que observaba la escena desde el panel, Ruggeri optó por cerrar la discusión restándole gravedad al episodio y repitiendo, entre risas, la misma pregunta que había generado el debate: "¿Querés ser papá? Es una pregunta...".

La escena reflejó una tensión que no es nueva en los programas deportivos televisivos: el límite, muchas veces difuso, entre el humor y la espontaneidad que caracterizan a este tipo de espacios y el respeto por la vida privada de los protagonistas del fútbol, especialmente cuando se trata de figuras que, como Blondel, no integran habitualmente el círculo mediático del programa.