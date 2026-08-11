Facundo Moyano finalmente habló sobre el escándalo que protagonizó junto a su novia Candela Arizaga durante la madrugada del martes 4 de agosto en un departamento del barrio porteño de Belgrano. En una entrevista de televisión, el exdiputado negó las acusaciones en su contra y aseguró que la influencer sufrió un paro cardíaco dentro de su casa, antes de salir del edificio y ser registrada por cámaras mientras corría descalza y semidesnuda por la calle.

"Tuvo un paro cardíaco"

Moyano pasó un día detenido y continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. El exdiputado dijo que actuó para asistir a su pareja, que le practicó RCP y que luego se comunicó con el encargado del edificio para solicitar una ambulancia y un móvil policial.

"Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero", expresó Moyano y afirmó que Arizaga no se acuerda de nada de lo sucedido durante ese momento porque estaba inconsciente, Además subrayó que tiene registros de lo ocurrido dentro del departamento.

"No consumo drogas"

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el supuesto consumo de drogas. Consultado específicamente sobre si habían consumido cocaína, Moyano respondió que no. Además, sostuvo que no consume estupefacientes, que nunca tuvo problemas de adicción y explicó que se negó a realizarse análisis de sangre y orina porque sus abogados se lo recomendaron.

"El que corre detrás de Candela no soy yo, es un policía"

El exdiputado también cuestionó la interpretación de las cámaras de seguridad que registraron a Arizaga corriendo por Belgrano. Aseguró que la persona que aparece inmediatamente detrás de ella en una de las imágenes no es él, sino un policía.

Según su versión, la modelo salió primero del edificio y bajó en ascensor, mientras que él tuvo que esperar el siguiente. Por ello es que llegó a estar entre 100 y 150 metros detrás de ella antes de alcanzarla.

"Tengo todo filmado"

Moyano sostuvo que cuenta con los videos del interior de su departamento que permitirían respaldar su versión de los hechos. Aclaró que todavía no entregó ese material a la Justicia y que pretende mostrarlo tanto a Arizaga como a las y los periodistas.

La novia declaró en dos oportunidades ante la Justicia y sostuvo públicamente que "no hubo violencia" y que había sufrido un "brote". También afirmó que las imágenes en las que aparece corriendo no correspondían a un intento de escapar de Moyano.

La causa continúa abierta y Moyano permanece imputado. Su defensa pidió que se levanten las restricciones de acercamiento y contacto con Arizaga, quien manifestó ante la fiscalía que no desea mantenerlas y que pretende retomar su relación con él.

Moyano cargó contra la versión de la Policía

En declaraciones con América TV, Moyano apuntó contra el accionar policial y aseguró que un agente "invenetó el relato" que originó su detención e imputación por el delito de "lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género". Luego de negar la versión oficial de la policía, quien sostiene haber intervenido cuando la mujer pidió auxilio, manifestó: "Totalmente inventado. Aparte, después me golpearon todo. Pero eso es lo que Candela desmiente... Cuando salió del estado de shock, Candela no podía hablar y yo estaba ahí".

Según el relato policial en el expediente, la joven aseguró que su pareja la golpeó y la mantuvo encerrada; el sindicalista -y luego, Candela- rechazó esa versión. "Yo estaba ahí, no podía decir nada. Eso no pasó. Y después ella se desdice once veces. ¿Cómo se puede desdecir once veces?", dijo molesto.

Mientras que, respecto al agente de la policía, remarcó: "Le tendrían que preguntar por qué mintió. Yo lo que estoy afirmando es que mintió porque Candela lo asevera en todas sus declaraciones". Por otro lado, dijo que la detención fue "totalmente injusta" y que no hubo "ningún tipo de prolijidad". Y añadió: "Tendrán que hablar con el fiscal y preguntarle por qué hace lo que hace".