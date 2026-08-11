Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 11 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos para hoy, martes 11 de agosto. Los jubilados y las familias que cobran la AUH ya pueden consultar cuándo cobro según la terminación del DNI: esta jornada le toca a un nuevo grupo de beneficiarios, con los montos actualizados por la movilidad de agosto.

El cronograma avanza conforme al esquema oficial de ANSES, que escalona las acreditaciones por el último número del documento. En agosto, las prestaciones subieron 1,89% por inflación y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Acá, el detalle completo de quiénes cobran hoy, prestación por prestación.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo con DNI terminado en 1. El haber mínimo de agosto es de $419.776; con el bono de $70.000, el total llega a $489.776.

Bono extraordinario: $70.000 para quienes cobran hasta el haber mínimo.

PUAM

Hoy cobran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 1. El haber es de $329.430, más el bono de $70.000 si corresponde.

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 1. La AUH general es de $150.848 por hijo, aunque ANSES deposita el 80% ($120.678) y retiene el 20% para la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE (Asignación por Embarazo)

Hoy cobran las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1.

Asignación Prenatal (SUAF)

Hoy cobran los titulares de la asignación prenatal con DNI terminado en 0 y 1.

SUAF (Asignaciones Familiares)

Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares (SUAF) con DNI terminado en 1.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy cobran los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 2 y 3.