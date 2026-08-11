Karina y Bianco movieron fichas y activaron la política bonaerense

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a diputados y senadores bonaerenses para trazar la estrategia de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que apuntará a derrotar al peronismo con una campaña que tendrá como ejes -ya lo resolvieron- la seguridad y el ajuste del gasto público. En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, insistió con la necesidad de que la Legislatura provincial habilite la reelección de los intendentes, una iniciativa especialmente importante para el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, al que pertenece la mayoría de los jefes comunales del peronismo. Pero Bianco aseguró que no sólo los peronistas, sino también los intendentes de todos los partidos, le plantean su acuerdo con la renovación de mandatos. La política de la provincia de Buenos Aires, el distrito decisivo en toda elección, ya comenzó a moverse.

En su rol de jefa política del oficialismo, Karina Milei recibió en su despacho de la Casa Rosada a los senadores y diputados bonaerenses de LLA, por separado. Le llevaron una carpeta con las principales iniciativas presentadas y las que tienen en agenda para las próximas semanas. Algunas son espejo de las que el Ejecutivo nacional propone al Congreso, como una ley de defensa de la propiedad privada para acelerar desalojos. Pero quieren poner el acento en cuestiones de seguridad, como el uso de pistolas Taser por parte de las policías municipales y la prohibición de celulares para los presos en las cárceles. Los legisladores libertarios hablan del “mal vivir” de los bonaerenses, como si las políticas de la Casa Rosada no tuvieran nada que ver con esa situación.

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Respecto a la candidatura a gobernador, el legislador Sebastián Pareja sostuvo que la última palabra la tendrá Javier Milei. Si el Presidente decide que el postulante sea el jefe de Gabinete, Diego Santilli, “lo voy a acompañar con sumo orgullo porque mi responsabilidad es ganar la Provincia en 2027”, aseguró. La idea es repetir la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO que les permitió conseguir un estrecho triunfo en las elecciones legislativas de octubre, incluso con la posibilidad de sumar a otras fuerzas. Sin embargo, la UCR se relanzó el fin de semana con el objetivo de construir otra opción no peronista, pero opositora al modelo libertario. “Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad”, sostuvo el presidente del Comité bonaerense, Emiliano Balbín.

En su habitual conferencia de los lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió sobre la propuesta de reelección de los intendentes. “Estamos a favor conceptualmente. Quienes deben elegir a los gobernantes, sobre todo en el ámbito local, donde hay una mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo. Si ponés una limitación, que en este caso no es constitucional porque allí no está prevista ninguna limitación de mandato, nosotros la consideramos proscriptiva”, explicó Bianco, quien mencionó que ya existe un proyecto presentado por la legisladora Ayelén Durán y que es el que la Gobernación avala. Sin embargo, hay un tironeo dentro del peronismo. Las comisiones de Legislación General y de Reforma Política, que preside Malena Galmarini, estaban citadas para este martes para comenzar a discutir las distintas propuestas sobre esta cuestión, pero la reunión se pasó para la semana que viene.

Este lunes, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, recibieron la ficha de afiliación del dirigente Santiago Cúneo y de su Movimiento Confederal. “Seguimos ampliando el partido para fortalecer la esperanza que nos permita reconstruir la Argentina”, sostuvo Larroque. Cúneo adelantó su intención de presentarse como precandidato a gobernador en las PASO bonaerenses, que por el momento siguen en pie. Su realización dependerá en buena medida de que se mantengan las PASO nacionales, algo que, luego del traspié sufrido por el Gobierno la semana pasada en el Senado, parece más probable.