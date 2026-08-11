Luck Ra rompió el silencio tras su ruptura con La Joaqui: "Con Tuli..."

La separación de Luck Ra y La Joaqui sorprendió a todos en el mundo artístico y del espectáculo. Una de las parejas más afianzadas del plano musical anunció hace tan solo unos días el fin de su vínculo, lo que derivó en repercusiones de todo tipo, incluyendo de sus propios protagonistas.
En reiteradas ocasiones la marplatense se refirió a este hecho, notablemente confungida en cada aparición pública, así como también a las versiones que circulaban sobre una posible tercera en discordia con nombre y apellido: Tuli Acosta, la mejor amiga del cordobés. Luego de tantas manifestaciones por parte de ella, finalmente llegó el descargo de él. Y también dio que hablar.
¿Qué dijo Luck Ra de su separación?
En primera medida, acotó: "Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28". Tras la aclaración inicial, señaló: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto". Luego, buscó dar por terminados los rumores de un posible amorío: "Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca: con Tuli no pasó absolútamente nada".
"Si, ya se que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado", añadió. Finalmente, advirtió que esto no iba a ser lo último que escriba en estas horas: "Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más".
Cabe recordar que La Joaqui ya había hecho una carta sumamente extensa luego de su presencia en Podemos Hablar, donde expresó su deseo de guardarse en medio de este auténtico temporal sentimental, aprovechando que no tiene más compromisos asumidos para alejarse de las cámaras y procesar el duro momento que atraviesa.