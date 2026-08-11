Es de las mejores cremas antiarrugas, la llevaron al espacio y sale solo $3400

Hay una crema que ha atravesado generaciones y se mantiene como una de las más elegidas del mercado: Nivea Creme. Se trata de un producto histórico que hasta acompañó a los astronautas al espacio y que es muy utilizado para hidratar la piel, darle firmeza y combatir las arrugas.

Años de la misma fórmula y grandes beneficios

Conocida como la "Nivea de la lata azul" y con más de 113 años de historia, la crema hidratante nació como una combinación de propiedades entre una composición de bergamota, naranja, lavanda, rosa, lila y lirios. Si bien con los años su producción se modificó, nunca se alteró su fórmula de base. Incluso, la crema viajó al espacio en 1983 a bordo del transbordador espacial.

La Nivea Creme pueden utilizarla personas de toas las edades y tienen muchísimos beneficios

Hoy, utilizada por todos los miembros de la familia, cuenta con ingredientes claves para la piel como la glicerina, el eucerit y el pantenol, entre otros. Además, la crema no tiene conservantes y su textura y fragancia se mantienen. Gracias a sus propiedades, la crema suele usarse para:

Crema antiarrugas : gracias a su composición, no solo se usa como hidratante para darle firmeza a la piel y combatir las arrugas.

: gracias a su composición, no solo se usa como hidratante para darle firmeza a la piel y combatir las arrugas. Uso antisequedad : es perfecta para usar en los meses fríos, cuando la piel se pone más tersa o se agrieta.

: es perfecta para usar en los meses fríos, cuando la piel se pone más tersa o se agrieta. Combatir el roce : Algunas personas la usan durante el verano o días de altas temperaturas.

: Algunas personas la usan durante el verano o días de altas temperaturas. Durante el embarazo: Algunas personas la utilizan para mejorar la elasticidad de la piel, ya sea en la zona del abdomen, pechos o caderas, lo que previene y combate la aparición de estrías.

Algunas personas la utilizan para mejorar la elasticidad de la piel, ya sea en la zona del abdomen, pechos o caderas, lo que previene y combate la aparición de estrías. Tras la depilación: algunas personas la utilizan para aliviar la irritación de la piel y tener una recuperación más rápida.

Si bien se puede usar en diferentes pieles, la experta Reme Navarro Escrivá, licenciada en Farmacia, Nutrición y Dietética, explicó en diálogo con la revista Elle que hay dos lugares donde no debe aplicarse:

La cara : no debe usarse como hidratante facial, ya que la crema puede obtruir poros y causa acné, especialmente en pieles grasas. "En pieles sensibles hay que tener cuidado porque contiene fragancias que pueden irritar", explicó.

: no debe usarse como hidratante facial, ya que la crema especialmente en pieles grasas. "En pieles sensibles hay que tener cuidado porque contiene fragancias que pueden irritar", explicó. Piel después de broncearse: jamás tiene que usarse después de tomar sol, porque al ser una crema hidratante no sirve para reparar la piel y nutrirla. En tal caso se necesita otra crema específica.

¿Cuánto cuesta la icónica crema Nivea?

La Nivea de la lata azul se convirtió en la más vendida del mundo, se venden más de 100 millones en 200 países diferentes. En Argentina, el precio es bastante accesible, online se puede encontrar a solo $3367 en su versión 60 ml, mientras que se puede comprar a $7.999 en su versión más grande de 150 ml.