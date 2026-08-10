Un hombre dispara en una oficina de Tailandia mientras el país se repone de un tiroteo escolar

Varias personas depositan flores frente a la escuela Debsirin Nonthaburi tras el tiroteo mortal ocurrido en el centro educativo, en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia

​Un hombre armado fue detenido tras disparar en una oficina del gobierno local en las afueras de ‌la capital de ‌Tailandia el lunes, según las autoridades, apenas unos días después de que el tiroteo mortal perpetrado por un adolescente en un colegio de la misma provincia reavivara el debate sobre el control de armas.

El presunto autor de los disparos, un exdiputado, disparó contra un ​alto cargo provincial ⁠y su chófer, explicó el general de división Dejrapee ‌Kongdee, jefe de policía de Nonthaburi, localidad ⁠limítrofe con Bangkok.

"Hubo dos heridos, ⁠que han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento", dijo Dejrapee a Reuters.

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Tailandia sigue conmocionada por la matanza perpetrada ⁠el viernes por un chico de 14 años —primero ​en su casa y luego en ‌el colegio Debsirin Nonthaburi—, que ‌se saldó con nueve muertos, incluido el autor ⁠de los disparos, y más de 20 heridos, lo que ha sido el tiroteo masivo más mortífero del país en casi cuatro años.

Los alumnos tailandeses volvieron ​a las ‌aulas el lunes, algunos tras pasar por detectores de metales y otros controles, mientras el primer ministro, Anutin Charnvirakul, reiteraba su intención de endurecer el control de armas a raíz del ⁠tiroteo del viernes en el colegio.

En el colegio Debsirin de Bangkok, una institución hermana del centro donde ocurrió el tiroteo del viernes, las autoridades instalaron detectores de metales y reforzaron la seguridad tras el fin de semana.

El director del centro, Withan Promsintusak, dijo que las autoridades habían ‌actuado de inmediato tras el ataque, introduciendo controles de armas para tranquilizar a los padres y proteger a los alumnos.

"Nunca imaginamos que en una escuela, que debería ser el lugar más seguro, pudiera ocurrir algo así", dijo.

Thidarat Songrat, ‌abuela de 54 años de uno de los alumnos, señaló que los controles de armas eran necesarios porque, de ‌otro modo, los ⁠colegios no podrían determinar si los alumnos llevaban consigo objetos peligrosos.

Con información de Reuters