Universidades: la CONADU Histórica anunció un paro nacional para la semana que viene

El conflicto universitario volverá a las calles durante agosto. La Conadu Histórica anunció un paro universitario nacional del 18 al 22 de agosto, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a toda la comunidad educativa a participar este miércoles de una actividad en el Obelisco. Las medidas apuntan a visibilizar el reclamo por salarios, presupuesto y financiamiento para las universidades públicas.

El Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica, con participación de asociaciones de base de todo el país, resolvió profundizar el plan de lucha que llevan adelante los docentes universitarios y convocó a un paro nacional del 18 al 22 de agosto. La medida tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial acumulada y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades públicas.

Según planteó el gremio, la confirmación de la medida cautelar representa un avance para la comunidad universitaria, aunque advirtió que el Gobierno Nacional continúa sin cumplir con lo establecido por la normativa y mantiene una deuda salarial con los docentes. De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, esa pérdida salarial alcanzaba el 28,5% en términos acumulados hasta junio.

La Conadu Histórica sostuvo además que el conflicto debe continuar articulándose con otros sectores vinculados al sistema educativo y científico. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en una nueva Marcha Federal Universitaria, con participación de estudiantes, trabajadores no docentes, integrantes del sistema científico y tecnológico y el conjunto de la comunidad educativa. "La universidad pública se defiende en las aulas y en las calles”, sostuvo el gremio al ratificar la continuidad de su plan de lucha.

El CIN convocó a una actividad este miércoles en el Obelisco

En paralelo al paro anunciado por la Conadu Histórica, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a la comunidad universitaria a participar de una actividad que se realizará este miércoles 12 de agosto, desde las 16, en el Obelisco. La iniciativa es organizada por Acción Federal por la Ciencia y la Educación y lleva como consigna "Me pongo la camiseta para defender Argentina".

Según la convocatoria del CIN, la actividad busca poner en primer plano la situación que atraviesan las universidades nacionales y el sistema científico, además de reafirmar el papel estratégico que tienen la educación superior, la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país.