ANSES agosto 2026: cuánto cobrás por pensión de invalidez y viudez

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de agosto 2026 con un incremento del 1,89% y miles de argentinos buscan información sobre cuánto les corresponde percibir. A continuación, te contamos las diferencias entre la pensión por invalidez y la de viudez, quiénes pueden acceder y cómo consultar el estado de tu expediente desde tu casa.

Pensión por invalidez: el monto con bono incluido

En agosto, la Pensión No Contributiva por Invalidez quedó en $293.843,15 de haber base, según la actualización del 1,89% aplicada por ANSES. Pero si sumamos el bono extraordinario de $70.000, el total que cobra el beneficiario asciende a $363.843,15. Este importe es para quienes acreditan una incapacidad laboral del 66% o más mediante el Certificado Médico Oficial.

Es importante que sepas que el refuerzo de $70.000 no siempre se suma al haber mensual, sino que se agrega cuando corresponde según cada caso particular. Por eso, el monto final que ves depositado en tu cuenta puede variar entre el valor base y el total con el bono incluido.

Requisitos para cobrar la pensión por invalidez

La Pensión No Contributiva por Invalidez está pensada para personas en situación de vulnerabilidad que acrediten una incapacidad laboral. Para acceder, necesitás demostrar una disminución de tu capacidad laboral del 66% o más mediante el Certificado Médico Oficial, además de cumplir con condiciones de edad, residencia e incompatibilidades previsionales.

Entre los principales requisitos están: tener menos de 65 años al iniciar el trámite, ser argentino o extranjero con residencia mínima exigida, no cobrar otra jubilación o pensión, y acreditar la incapacidad mediante el CMO. En menores de edad, también se evalúan los ingresos del grupo familiar.

Viudez: por qué cada beneficiario cobra un importe distinto

A diferencia de la pensión por invalidez, la pensión por viudez no tiene un monto fijo ni único para todos. El valor depende directamente del haber jubilatorio que cobraba la persona fallecida, o del que le hubiera correspondido percibir. Esto explica por qué dos personas que realizan el mismo trámite pueden recibir montos completamente diferentes.

Este beneficio busca garantizar la continuidad de ingresos para los familiares directos del jubilado fallecido. Pueden solicitarlo el cónyuge, el conviviente previsional y, en determinadas circunstancias, los hijos que estaban a cargo. Siempre hay que cumplir con los requisitos de edad, vínculo y documentación que exige el organismo.

¿Quiénes pueden pedir la pensión por viudez en ANSES?

ANSES reconoce como posibles beneficiarios de la pensión derivada por fallecimiento al cónyuge, al conviviente previsional y a los hijos menores de 18 años. También pueden acceder los hijos sin límite de edad si están incapacitados para trabajar y se encontraban a cargo del jubilado fallecido, siempre que acrediten su condición.

La viudez depende del haber que cobraba la persona fallecida.

Para el cónyuge se solicita la partida de matrimonio actualizada. En el caso del conviviente, se debe demostrar una convivencia de al menos 5 años anteriores al fallecimiento, aunque ese plazo se reduce a 2 años si tuvieron hijos en común. Los hijos deben ser solteros, no cobrar otra prestación y tener menos de 18 años.

Cómo consultar tu expediente desde Mi ANSES

Si ya iniciaste el trámite de pensión, podés revisar el estado de tu expediente de manera online y sin moverte de tu casa. Solo tenés que ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez adentro, el sistema te permite verificar en qué etapa está tu gestión y si hay alguna observación pendiente.

El paso a paso es sencillo: entrá a la web oficial de ANSES, ingresá con tu CUIL y Clave, andá a "Información personal", seleccioná "Consulta de expediente", buscá tu trámite y revisá el estado actualizado. Esta herramienta está disponible las 24 horas y te permite saber en qué dependencia está tu expediente.